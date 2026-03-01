Сколько продлится эта военная кампания и планируют ли американцы вводить сухопутные войска в Иран, в интервью CBS News рассказал сенатор-республиканец Том Коттон.

Стоит ли ожидать наземное вторжение США в Иран?

По словам Коттона, Трамп дал четко понять, что стоит ожидать длительной воздушной и морской кампании, которая призвана не только сдержать ядерные амбиции Ирана, а, что самое главное, уничтожить его огромный арсенал ракет.

У Ирана ракет больше, чем всех систем ПВО США и Израиля вместе взятых, включая пусковые установки и производственные мощности,

– объяснил сенатор.

Он сказал, что во время такой кампании существует риск сбивания самолета, поэтому в регионе есть специальные спасательные подразделения готовые спасти пилота. За такими редкими случаями, президент не планирует вводить большие наземные силы в Иран.

Коттон подчеркнул, что главная цель этой военной кампании – уничтожить ракетный арсенал Ирана и удостовериться, что он не сможет его восстановить.

"Мы будем продолжать бить по военным возможностям и по высшему руководству, аятолах, которые участвовали в 47 годах ужасных преступлений против американцев и собственного народа", – заявил республиканец.

Что известно о перебое боевых действий на Ближнем Востоке?