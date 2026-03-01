Скільки триватиме ця військова кампанія і чи планують американці вводити сухопутні війська в Іран, в інтерв'ю CBS News розповів сенатор-республіканець Том Коттон.

Чи варто очікувати наземне вторгнення США до Ірану?

За словами Коттона, Трамп дав чітко зрозуміти, що варто очікувати тривалої повітряної та морської кампанії, яка покликана не лише стримати ядерні амбіції Ірану, а, що найголовніше, знищити його величезний арсенал ракет.

В Ірану ракет більше, ніж усіх систем ППО США та Ізраїлю разом узятих, включно з пусковими установками та виробничими потужностями,

– пояснив сенатор.

Він сказав, що під час такої кампанії існує ризик збиття літака, тому у регіоні є спеціальні рятувальні підрозділи готові врятувати пілота. Поза такими рідкісними випадками, президент не планує вводити великі наземні сили в Іран.

Коттон наголосив, що головна мета цієї військової кампанії – знищити ракетний арсенал Ірану і впевнитися, що він не зможе його відновити.

"Ми будемо продовжувати бити по військових можливостях і по вищому керівництву, аятолах, які брали участь у 47 роках жахливих злочинів проти американців і власного народу", – заявив республіканець.

Що відомо про перебій бойових дій на Близькому Сході?