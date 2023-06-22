За это надо премия: США из-за ошибки бухгалтера могут вооружить Украину еще на 6 миллиардов

Пентагон сможет потратить на 6 миллиардов долларов больше для вооружения Украины. Причина – банальная ошибка бухгалтера.

Пентагон сообщил очень хорошие новости для Украины. На вооружение Украины Минобороны США сможет направить дополнительные 6 миллиардов долларов. Причиной называют ошибки в бухгалтерских расчетах.

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Как ошибся бухгалтер

Чиновники заявили, что стоимость оружия, которое уже отправили в Украину, была завышена. Поэтому появились дополнительные деньги, которые направят на приобретение вооружения для украинской армии.

В 2022 году завышение стоимости составило 2,6 миллиарда долларов, в этом году – уже 3,6 миллиарда. Следовательно, в копилку помощи ВСУ вернется 6,2 миллиарда долларов.

По словам заместителя официального представителя Пентагона Сабрины Сингх, это произошло из-за ошибки в оценке оборудования, причем в одном пункте.

Военные службы использовали "восстановительную стоимость" для оборудования, переданного Украине, а не "чистую балансовую стоимость",

– объяснила она.

Раньше разницу в оценке указывали на уровне 3 миллиардов долларов, но она оказалась вдвое больше.