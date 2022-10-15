США пригрозили жесткими санкциями всем компаниям, поддерживающим ВПК России

Вашингтон обещает ввести жесткие санкции против всех компаний, физических лиц и стран, которые снабжают боеприпасами или каким-либо образом поддерживают военно-промышленный комплекс России. Так, Вашингтон усиливает давление на Москву, пишут западные издания.

Такую решительную позицию озвучил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо на встрече официальных представителей 32 государств мира. Чиновники обсуждали санкции против России на фоне продолжающейся полномасштабной войны страны-агрессора против Украины.

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Позиция США в отношении лиц, компаний и стран, поддерживающих Россию

Уолли Адейемо подчеркнул, что Россия сегодня "тратит боеприпасы неприемлемыми темпами" и обращается, в частности, к таким странам, как Иран и Северная Корея, чтобы восстановить запасы оборудования, ракет, беспилотников и артиллерийских снарядов.

Американский чиновник подчеркнул, что его ведомство 14 октября обнародовало указ, где отмечается, что Вашингтон готов принимать жесткие меры против компаний, физических лиц и целых стран, которые согласятся помогать России в ее кровожадных целях.

Сегодня утром Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) выпускает указ, в котором четко подчеркивается, что мы готовы и можем ввести жесткие санкции против людей, компаний или стран, поставляющих боеприпасы России или поддерживающих российский военно-промышленный комплекс,

– заявил Адейемо.

При этом, OFAC и Бюро промышленности и торговли Минторговли США обнародуют информацию об "определенных рисках, с которыми столкнутся компании, оказывающие материальную и другую поддержку российскому вторжению в Украину".

Отметим, что на встрече, кроме Уолли Адейемо, присутствовали официальные представители Канады, Южной Кореи и стран Европейского Союза. Представитель Минфина одной из стран ЕС отметил, что они беспрепятственно готовы расширить список физических лиц, на которых распространяются санкции, а также дополнить перечень товаров, экспорт которых ограничен.

Я думаю, что санкции ясно покажут свое влияние на производственно-сбытовые цепочки в России. Влияние на автопромышленность и авиационный сектор уже сейчас совершенно очевидно,

– добавил финансист.

К слову, участники встречи пришли к согласию, что жесткие санкции в дальнейшем будут непосредственно угрожать тем, кто поставляет России боеприпасы и другие военные товары, а также будут распространяться на частные военные компании и военизированные группы, участвующие или поддерживающие войну России в Украине.