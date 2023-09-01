США "закрыли небо" для более чем 100 российских самолетов
США продолжают работать с санкциями против России. В этот раз американцы обратили внимание на самолеты компании, специализирующиеся на перевозках.
Впервые санкции против сектора гражданской авиации в России были введены весной 2022 года. Главная причина – начало полномасштабной агрессии против Украины. Кроме того, в марте прошлого года США, Канада, Великобритания и страны ЕС приняли решение о закрытии своего воздушного пространства для российских самолетов.
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США ввели новые санкции против России
Министерство торговли США сообщило о введении новых санкций против российских компаний, профессионально занимающихся перевозками, сообщают российские СМИ. Для примера, к "черному списка" попали следующие воздушные суда:
- Три бизнес-джета Gulfstream Aerospace G450;
- Один Airbus A320 авиакомпании "Меридиан";
- Два Gulfstream;
- Один джет G650 и Boeing 737 Premier Avia;
- Airbus A319 от компании RusJet.
Также американское ведомство наложило санкционные ограничения против 117 новых самолетов, использующихся российскими магистральными авиакомпаниями. Упомянем, некоторые из них:
- "Аэрофлот";
- "Победа";
- S7 Airlines;
- Norwind;
- Nordstar;
- "Уральские авиалинии";
- Utair.
Сейчас санкционные списки США насчитывают 297 самолетов, принадлежащих российским компаниям. В том числе речь идет о двух бизнес-джетах Романе Абрамовиче, который обещал передать средства от продажи футбольного клуба "Челси" пострадавшим в Украине от войны, но "изменил" мнение и до сих пор этого не сделал.