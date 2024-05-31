США поддержат Украину на миллиарды долларов: что перепадет бизнесу
Источник:телеграмма Тараса Мельничука
Партнеры Украины всячески помогают поддерживать развитие экономики, которая страдает от войны. Очередной пакет финансовой поддержки предоставят Соединенные Штаты Америки.
Пакет поддержки для украинского бизнеса
Как сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, уже одобрено 7,9 миллиардов долларов поддержки от США. Президент США Джо Байден уже подписал соответствующий закон.
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Почти все деньги, которые направят в Украину США в рамках этой помощи, будут направлены на поддержку государственного бюджета.
Предусмотрено финансирование на общую сумму 7,899 миллиарда долларов, из которых 7,849 миллиарда предусмотрено направить на экономическую поддержку Государственного бюджета Украины,
– сообщил Мельничук.
Финансовую поддержку от партнеров получат и украинские предприниматели. Европейский инвестиционный банк выделит до 100 миллионов евро на поддержку малого и среднего бизнеса.
Партнеры поддерживают не только экономику
Соединенные Штаты открыли новый завод для производства артиллерийских снарядов. Он будет работать на нужды Украины, которую Россия все еще преобладает в количестве техники и боеприпасов.
Завод готов выпускать около 30 тысяч снарядов для 155-миллиметровых пушек в течение месяца. Ранее сообщалось, что Украине нужно от 4 до 7 тысяч таких снарядов ежедневно, а запасов союзников не хватало, чтобы обеспечить эту потребность.