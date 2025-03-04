Сколько стоит подписка на Spotify: сравнение тарифных планов и их стоимость в гривнах

Стриминговые сервисы стали неотъемлемой частью жизни меломанов. Одним из самых популярных музыкальных сервисов является Spotify, который предлагает пользователям доступ к миллионам треков, плейлистов и подкастов.

Варианты подписок на Spotify

Spotify предлагает несколько вариантов премиум-подписки для пользователей в Украине, каждый из которых имеет свои особенности и стоимость, о них подробнее рассказывает 24 Канал. Благодаря разнообразию тарифных планов, каждый пользователь может выбрать наиболее подходящий для себя вариант, учитывая индивидуальные потребности и бюджет.

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Premium Individual

Стоимость: 4,99 долларов в месяц. В гривнах это ориентировочно 207,45 гривен (по состоянию на 4 марта 2025 года).

Описание: Подписка для одного пользователя, предоставляющая доступ к музыке без рекламы, возможность офлайн-прослушивания и высокое качество звука.

Premium Duo

Стоимость: 6,49 долларов в месяц. Это примерно 269 гривен.

Описание: Подходит для двух человек, проживающих по одному адресу. Кроме стандартных премиум-функций, этот план предлагает совместные плейлисты, которые обновляются в соответствии с предпочтениями обоих пользователей.

Premium Family

Стоимость: 7,99 долларов в месяц.

Описание: Позволяет подключить до 6-ти человек, проживающих вместе. Кроме основных функций, этот план включает возможность установки фильтров для контента с возрастными ограничениями, что является полезным для семей с детьми.

Premium Student

Стоимость: 2,49 доллара в месяц – ориентировочно 233 гривны.

Описание: Предназначен для студентов аккредитованных высших учебных заведений. Этот план предоставляет все преимущества премиум-подписки по сниженной цене, однако требует подтверждения статуса студента.

Стоит знать! Каждый новый пользователь может воспользоваться пробным периодом Premium в течение одного месяца. После завершения пробного периода оплата автоматически взимается, если пользователь решает продолжать подписку.