Зарплаты вырастут, но работников могут увольнять: какие планы имеет бизнес на ближайший год

НБУ провел привычный опрос предприятий для того, чтобы ориентироваться в ближайших тенденциях. Для работников есть хорошие новости о зарплате, но не слишком о занятости.

Бизнес повысит зарплаты, но может сокращать штат

В квартальном опросе НБУ задействовал 652 предприятия из 21 региона Украины. Исследование проводилось с 31 июля по 29 августа 2023 года и не задело бизнес на территории временно оккупированного Крыма, а также Донецкой, Луганской и Херсонской областей.

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Что касается зарплат, то в ближайшие 12 месяцев руководители предприятий готовятся повышать показатели. В частности, утвердительно на этот вопрос ответили 47,2% респондентов.

Зарплаты будут расти / График НБУ

Более всего к росту зарплат готовятся перерабатывающие предприятия, особенно средние бизнесы, осуществляющие экспортные и импортные операции.

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Вместе с тем, ожидается некоторый спад в занятости. В частности, предприятия могут уволить до 7% работников в течение следующих 12 месяцев. Рост числа работников ожидают только предприятия из сферы торговли.

Ранее Кабмин прогнозировал, что реальная зарплата в 2024 году должна вырасти на 6%, номинальная – на 20%.