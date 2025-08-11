Немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует со следующего года начать производство 155-мм артиллерийских снарядов в Украине. Однако из-за чрезмерной бюрократии сроки задерживаются.

Почему строительство завода задерживают?

Об этом сообщает German Aid to Ukraine, передает 24 Канал. Гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер отметил, что бюрократические процедуры в Украине "очень, очень высокие" и влияют на скорость строительства завода.

Он сравнил темпы работы с немецким заводом в Унтерлюссе: оба проекта стартовали одновременно, но в Германии завод уже готов, а в Украине работы еще продолжаются.

Когда в Украине стартует производство?

Несмотря на это, Rheinmetall верит, что производство в Украине начнется в 2026 году в соответствии с планом. Проект предусматривает выпуск 150 000 снарядов в год, однако украинская сторона стремится увеличить объемы до 300 000 после запуска.

Представитель другой немецкой оборонной компании также подтвердил проблемы с бюрократией в Украине, но не согласился с мнением, что подобное производство в Германии проходит легче.

Заметьте. У Defense Express отметили, что критика скорости реализации проекта может быть частично связана с желанием Rheinmetall ускорить строительство.

Что этому предшествовало?

Под руководством Паппергера Rheinmetall значительно увеличил свою стоимость на фоне войны, активно поставляя Украине бронетехнику и боеприпасы, хотя и стал объектом российских диверсий.

В июле 2024 года Rheinmetall заключил с Украиной соглашение на строительство завода боеприпасов с полным техническим оснащением, стоимость которого превышает 100 миллионов евро.

Кроме того, компания уже запустила совместное предприятие по обслуживанию бронетехники и планирует локализовать в Украине производство боевых машин пехоты Lynx, которые сейчас проходят военные испытания.