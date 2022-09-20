Не хватило доказательств связей с россией: суд отменил арест имущества двух гостиниц во Львове и Киеве

Львовский апелляционный суд отменил арест имущества киевской гостиницы "Лыбидь" и львовской "Днестр". Оба бизнеса принадлежат международной группе компаний Financiere.

По предварительной подаче Офиса генпрокурора, сеть гостиниц якобы принадлежит предприятию, бенефициарным владельцем которого является гражданин россии. Однако основаниями для принятия судом решения отмены ареста стали отсутствие доказательств какой-либо принадлежности или связей с российскими гражданами или компаниями, связанными со страной-агрессоркой, а также необъективность следствия, сообщили в пресс-службе Financiere.

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Решение суда об отмене ареста имущества гостиниц

В постановлении Львовского апелляционного суда от 12 сентября говорится, что попытка наложения ареста на имущество гостиниц "Лыбидь" и "Днестр" основывалась исключительно на информации из интернет-изданий, которая не подтверждается никакими официальными источниками.

Кроме того, отмечается, что орган досудебного расследования при обосновании своего ходатайства не предоставил достаточных и надлежащих доказательств тех обстоятельств, на которые ссылался. Согласно заключению суда, указанные в ходатайстве основания и цель ареста имущества не отвечают действительным обстоятельствам дела.

В пресс-службе Financiere подчеркнули, что акционерами группы компаний являются гражданин Латвии Виллис Дамбинс и гражданка Франции Наталья Селиванова. Суд принял во внимание то, что они публично осуждают военную агрессию россии, начатую еще в 2014 году, и нарушение страной-агрессоркой всех действующих принципов международного права и ценностей демократического мира.

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Также в пресс-службе отметили, что бизнесы Financiere в Украине с 24 февраля перечислили на нужды ВСУ, сил территориальной обороны, временно перемещенных лиц, больниц и медиков более 5 миллионов гривен.

Добавим, что международная группа компаний Financiere владеет на территории нашего государства следующими отелями:

"Днестр" (Львов);

Premiere Palace Hotel Kyiv (Киев);

"Лыбидь" (Киев);

"Славутич" (Киев);

Premier Hotel Odesa (Одесса).

К слову, в группу входят гостиничный холдинг Pumori Enterprises Investments LTD и ООО "Восточноевропейская гостиничная компания", выступающие акционерами украинских гостиниц.