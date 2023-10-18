Суд снял арест с акций Киевстара и lifecell: что будет с долями россиян
Источник:Економічна правда
Ранее суд арестовал акции операторов связи Киевстар и lifecell из-за того, что среди владельцев были подсанкционные россияне. Теперь суд решил несколько уточнить свое решение.
Снятие ареста с акций мобильных операторов
13 октября Шевченковский районный суд решил уточнить решение об аресте акций популярных мобильных операторов. Речь идет о ценных бумагах Киевстара и lifecell, доля которых принадлежала российским олигархам.
Читайте также Эстония приняла закон о конфискации денег россиян в пользу Украины
4 октября суд арестовал 100% корпоративных прав ООО "Лайфселл" и
99,99% уставного капитала ЧАО "Киевстар". Затем Офис генерального прокурора еще раз обратился в суд, сообщив об описке в решении.
Выяснилось, что арест необходимо наложить только на 19,8% уставного капитала lifecell и 47,85% уставного капитала Киевстара. Именно эти части принадлежат компании LetterOne, которая связана с российскими олигархами Фридманом, Авеном и Косоговым.
Суд пошел навстречу прокурору и исправил предварительное решение. Что касается других пунктов, то они остаются неизменными.