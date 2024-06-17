Подсанкционная яхта российского олигарха Керимова: американский суд выступил против ее продажи

Суд в Нью-Йорке отказал правительству США в продаже яхты "Амадея". Власти стремились получить разрешение суда на выставление яхты на аукцион до решения вопроса о праве собственности. Вырученные средства планировалось передать Украине.

Почему суд не разрешил продать яхту

Судно планировали продать из-за чрезмерных расходов на его содержание. Ведь, как сообщается, ежемесячные расходы США на ее содержание составляют 740 тысяч долларов. Эта сумма включает 600 тысяч долларов на обслуживание и 140 тысяч долларов на страховку.

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Однако судья окружного суда Южного округа Нью-Йорка не считает эти расходы чрезмерными. Он отметил, что во время оценки следует учитывать не конкретную сумму, а то, насколько она превышает расходы на содержание других яхт. Это решение может быть обжаловано.

Что известно о Сулеймане Керимове

Компания Millemarin Investment Ltd, на которую зарегистрирована яхта, подала апелляцию, заявляя, что настоящим владельцем является бывший руководитель "Роснефти" Эдуард Худайнатов. Российские СМИ также называют его настоящим владельцем яхты "Шахерезада", которую приписывают Владимиру Путину.

Керимов является одним из самых богатых российских олигархов. По данным Forbes, в 2021 году его состояние выросло почти на 60%, достигнув 15,8 миллиарда долларов. Хотя согласно индексу миллиардеров Bloomberg, сейчас они составляют около 9,1 миллиарда долларов.

А также семья Сулеймана Керимова владеет золотодобывающей компанией "Полюс" и международным аэропортом "Махачкала" в Дагестане.