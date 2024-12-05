Фирташ снова не попадет в США: Венский региональный суд отказал в экстрадиции

Региональный суд Вены принял решение в пользу украинского олигарха Дмитрия Фирташа, который сейчас проживает в Австрии. Поэтому бизнесмен не может быть экстрадирован в США.

Почему экстрадиция Фирташа в США не состоялась

Решение Венского регионального суда было принято об отказе в экстрадиции еще 7 ноября, сообщает 24 Канал со ссылкой на венское издание Vienna.AT. В то же время представитель Фирташа не сообщал о развитии событий.

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Известно, что прокуратура Вены планирует подать апелляцию на приговор до 16 декабря 2024 года.

Обратите внимание! В апреле 2015 года региональный суд Вены уже принимал подобное решение в отношении Дмитрия Фирташа, которого американские прокуроры обвинили в коррупции в отношении титанового бизнеса в Индии.

Напоминаем, что украинского пророссийского бизнесмена, которого арестовали в Вене в марте 2014 года и отпустили под рекордный залог в 125 миллионов евро, отрицает обвинения.

А его защитники говорят о якобы политически мотивированном преследовании со стороны прокуратуры Чикаго, США.

После того, как прокурор Вены подал апелляцию на первое решение регионального суда Вены об отказе в экстрадиции, Высший региональный суд Вены в феврале 2017 года и Верховный суд в июне 2019 года признали экстрадицию приемлемой.

Поэтому после решения Верховного Суда Дмитрий Фирташ едва избежал передачи в США, чего можно было предотвратить, только подав заявление на реадмиссию.

Однако заявление о возобновлении всего процесса экстрадиции сначала отклонил Региональный суд Вены в марте 2022 года, а Высший региональный суд Вены в июне 2023 года наоборот одобрил.

Сейчас этот вопрос рассматривает Венский региональный суд, который в ноябре этого же года снова вынес решение в пользу Дмитрия Фирташа.