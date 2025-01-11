Первая украинская компания SUNSAY NRG выходит на рынок Швейцарии

Украинская энергетическая компания SUNSAY NRG объявила о выходе на международный уровень, начав деятельность в Швейцарии.

SUNSAY NRG зарегистрировала компанию в Швейцарии

Компания зарегистрировала SUNSAY NRG Suisse AG в декабре 2024 года. Уже в январе 2025 года команда планирует адаптировать свои услуги к швейцарским стандартам, сообщает 24 Канал со ссылкой на релиз компании.

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Этот шаг сопровождается изменениями в руководстве: Сергей Зинкевич, совладелец и операционный директор SUNSAY NRG, стал новым CEO швейцарской компании. Предыдущий CEO, Дмитрий Зинкевич, теперь будет занимать должность Председателя Совета директоров, координируя международные проекты.

"Регистрация SUNSAY NRG Suisse AG – это новый этап в развитии нашей компании. Мы видим большой потенциал на европейском рынке и готовы применить накопленный опыт для реализации проектов в Швейцарии", – отметил Дмитрий Зинкевич.

Почему Швейцария

По словам руководства, в Швейцарии высокий спрос на возобновляемую энергетику и стабильный рынок. Страна активно внедряет инициативы устойчивого развития, и опыт SUNSAY NRG в сфере энергоэффективности станет полезным для местного бизнеса.

Часть украинской команды будет привлечена к работе в Швейцарии, чтобы обеспечить эффективный обмен опытом. Компания планирует внедрять свои проверенные технологии, учитывая высокие стандарты экологичности, и налаживать сотрудничество с местными партнерами.

"Мы работаем над адаптацией наших услуг и продуктов к потребностям швейцарского рынка, сохраняя ключевые принципы устойчивого развития," – добавил Дмитрий Зинкевич.

Достижения SUNSAY NRG

SUNSAY NRG входит в число лидеров рынка солнечной энергетики в Украине. Компания специализируется на разработке, установке и обслуживании солнечных энергетических систем для бизнеса. За 6 лет деятельности команда реализовала около 400 проектов, создав более 17 МВт мощностей солнечной энергии.

В 2024 году компания вошла в рейтинг Forbes Next 250. Ее совладельцы – Сергей Зинкевич, Дмитрий Зинкевич и Александр Бут – подчеркивают, что глобальная миссия SUNSAY NRG заключается в содействии устойчивому развитию и распространении возобновляемых источников энергии.

"Мы стремимся влиять на экономику мира через принципы независимости, устойчивости и многочисленные преимущества возобновляемой энергетики," – заявил Сергей Зинкевич, новый CEO SUNSAY NRG Suisse AG.

В компании отметили, что в планах SUNSAY NRG – масштабировать свой опыт на рынке Швейцарии и закрепить позиции в Европе. Инновационные подходы, международная команда и стратегическое планирование помогут компании стать одним из ведущих игроков в сфере солнечной энергетики за рубежом.