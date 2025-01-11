SUNSAY NRG зареєструвала компанію у Швейцарії

Компанія зареєструвала SUNSAY NRG Suisse AG у грудні 2024 року. Уже в січні 2025 року команда планує адаптувати свої послуги до швейцарських стандартів, повідомляє 24 Канал з посиланням на реліз компанії.

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Цей крок супроводжується змінами у керівництві: Сергій Зінкевич, співвласник і операційний директор SUNSAY NRG, став новим CEO швейцарської компанії. Попередній CEO, Дмитро Зінкевич, тепер обійматиме посаду Голови Ради директорів, координуючи міжнародні проєкти.

"Реєстрація SUNSAY NRG Suisse AG – це новий етап у розвитку нашої компанії. Ми бачимо великий потенціал на європейському ринку та готові застосувати накопичений досвід для реалізації проєктів у Швейцарії", – зазначив Дмитро Зінкевич.

Чому Швейцарія

За словами керівництва, у Швейцарії високий попит на відновлювану енергетику та стабільний ринок. Країна активно впроваджує ініціативи сталого розвитку, і досвід SUNSAY NRG у сфері енергоефективності стане корисним для місцевого бізнесу.

Частина української команди буде залучена до роботи у Швейцарії, щоб забезпечити ефективний обмін досвідом. Компанія планує впроваджувати свої перевірені технології, враховуючи високі стандарти екологічності, та налагоджувати співпрацю з місцевими партнерами.

"Ми працюємо над адаптацією наших послуг і продуктів до потреб швейцарського ринку, зберігаючи ключові принципи сталого розвитку," – додав Дмитро Зінкевич.

Досягнення SUNSAY NRG

SUNSAY NRG входить до лідерів ринку сонячної енергетики в Україні. Компанія спеціалізується на розробці, встановленні та обслуговуванні сонячних енергетичних систем для бізнесу. За 6 років діяльності команда реалізувала близько 400 проєктів, створивши понад 17 МВт потужностей сонячної енергії.

У 2024 році компанія увійшла до рейтингу Forbes Next 250. Її співвласники – Сергій Зінкевич, Дмитро Зінкевич та Олександр Бут – підкреслюють, що глобальна місія SUNSAY NRG полягає у сприянні сталому розвитку та поширенні відновлюваних джерел енергії.

"Ми прагнемо впливати на економіку світу через принципи незалежності, стійкості та численні переваги відновлюваної енергетики," – заявив Сергій Зінкевич, новий CEO SUNSAY NRG Suisse AG.

В компанії наголосили, що у планах SUNSAY NRG — масштабувати свій досвід на ринку Швейцарії та закріпити позиції в Європі. Інноваційні підходи, міжнародна команда та стратегічне планування допоможуть компанії стати одним із провідних гравців у сфері сонячної енергетики за кордоном.