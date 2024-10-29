На треть точно: суверенный фонд Саудовской Аравии сократит международные инвестиции

Активы суверенного фонда Саудовской Аравии (PIF) составляют 930 миллиардов долларов. Он планирует сократить свои международные инвестиции примерно на треть.

Суверенный фонд Саудовской Аравии

PIF, который находится под контролем государства является частью большого плана для диверсификации экономики Саудовской Аравии и уменьшения ее зависимости от нефтяных доходов.

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Заметьте! Соответственно PIF уменьшит долю иностранных инвестиций с 30% до 18-20%.

Мы больше сосредоточимся на внутренней экономике, мы достигли и сделали так много великих вещей,

– сказал председатель фонда Ясир аль-Румайяни.

Международные инвесторы тоже переходят от поиска финансирования от PIF к совместному инвестированию вместе с фондом.

Стремясь усилить свое глобальное присутствие, Фонд государственных инвестиций в течение последнего десятилетия осуществил значительные зарубежные инвестиции. Среди заметных транзакций:

инвестиции в размере 45 миллиардов долларов США в SoftBank Vision Fund в 2016 году;

инвестиции в размере 20 миллиардов долларов США в инфраструктурный фонд Blackstone;

приобретение английского футбольного клуба "Ньюкасл Юнайтед".

Эти стратегические инвестиции отражают постоянные усилия PIF, направленные на усиление его международного присутствия.