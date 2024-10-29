Что известно о Чжан Имине

Чжан Имин – 41-летний китайский бизнесмен и основатель компании ByteDance. Именно этой организации принадлежит соцсеть Tik Tok.

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Обратите внимание! ByteDance была основана в 2012 году. До 2021 года Чжан Имин был гендиректором этой компании. На тот момент бизнесмену принадлежало более 50% акций ByteDance.

Как сообщает Reuters, свое основное состояние Чжан Имин приобрел именно благодаря росту доходов, которые получает ByteDance. За последний год они увеличились на 30% и достигли – 110 миллиардов долларов

Как изменился рейтинг миллиардеров в Китае

Ранее самым богатым человеком Китая считался глава компании по производству бутилированной воды YST Чжун Шаньшань. Состояние этого бизнесмена за последний год сократилось на 24%, сейчас оно составляет – 47,9 миллиарда долларов. Теперь он занимает второе место в рейтинге самых богатых людей КНР.

Третье место занял Пони Ма. Этот бизнесмен является основателем крупнейшего интернет-провайдера Китая – компании Tencent

Обратите внимание! За последний год в Китае сократилось количество долларовых миллиардеров на 142 человека.