Суверенний фонд Саудівської Аравії

PIF, який знаходиться під контролем держави є частиною великого плану для диверсифікації економіки Саудівської Аравії та зменшення її залежності від нафтових доходів.

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Зауважте! Відповідно PIF зменшить частку закордонних інвестицій з 30% до 18-20%.

Ми більше зосередимося на внутрішній економіці, ми досягли і зробили так багато великих речей,

– сказав голова фонду Ясір аль-Румайяні.

Міжнародні інвестори теж переходять від пошуку фінансування від PIF до спільного інвестування разом із фондом.

Прагнучи посилити свою глобальну присутність, Фонд державних інвестицій протягом останнього десятиліття здійснив значні закордонні інвестиції. Серед помітних транзакцій:

інвестиції у розмірі 45 мільярдів доларів США у SoftBank Vision Fund у 2016 році;

інвестиції у розмірі 20 мільярдів доларів США в інфраструктурний фонд Blackstone;

придбання англійського футбольного клубу "Ньюкасл Юнайтед".

Ці стратегічні інвестиції відображають постійні зусилля PIF, спрямовані на посилення його міжнародної присутності.