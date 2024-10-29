Що відомо про Чжан Їміна

Чжан Їмін – 41-річний китайський бізнесмен і засновник компанії ByteDance. Саме цій організації належить соцмережа Tik Tok.

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Зверніть увагу! ByteDance було засновано у 2012 році. До 2021 року Чжан Їмін був гендиректором цієї компанії. На той момент бізнесмену належало більш як 50% акцій ByteDance.

Як повідомляє Reuters, свої основні статки Чжан Їмін набув саме завдяки зростанню доходів, які отримує ByteDance. За останній рік вони збільшились на 30% і сягнули – 110 мільярдів доларів

Як змінився рейтинг мільярдерів у Китаї

Раніше найбагатшою людиною Китаю вважався голова компанії з виробництва бутельованої води YST Чжун Шаньшань. Статки цього бізнесмена за останній рік скоротились на 24%, зараз вони складають – 47,9 мільярда доларів. Тепер він посідає друге місце у рейтингу найбагатших людей КНР.

Третє місце посів Поні Ма. Цей бізнесмен є засновником найбільшого інтернет-провайдера Китаю – компанії Tencent

Зауважте! За останній рік у Китаї скоротилась кількість доларових мільярдерів на 142 особи.