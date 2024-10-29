Суверенный фонд Саудовской Аравии

PIF, который находится под контролем государства является частью большого плана для диверсификации экономики Саудовской Аравии и уменьшения ее зависимости от нефтяных доходов.

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Заметьте! Соответственно PIF уменьшит долю иностранных инвестиций с 30% до 18-20%.

Мы больше сосредоточимся на внутренней экономике, мы достигли и сделали так много великих вещей,

– сказал председатель фонда Ясир аль-Румайяни.

Международные инвесторы тоже переходят от поиска финансирования от PIF к совместному инвестированию вместе с фондом.

Стремясь усилить свое глобальное присутствие, Фонд государственных инвестиций в течение последнего десятилетия осуществил значительные зарубежные инвестиции. Среди заметных транзакций:

инвестиции в размере 45 миллиардов долларов США в SoftBank Vision Fund в 2016 году;

инвестиции в размере 20 миллиардов долларов США в инфраструктурный фонд Blackstone;

приобретение английского футбольного клуба "Ньюкасл Юнайтед".

Эти стратегические инвестиции отражают постоянные усилия PIF, направленные на усиление его международного присутствия.