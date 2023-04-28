ЕС продолжил свободную торговлю с Украиной
28 апреля 2023, 18:22Читати новину українською
Источник:Рикард Джозвиак
Европейский Союз продлил соглашение о свободной торговле с Украиной. Парламент проголосовал однозначно.
Что произошло
28 апреля Европарламент проголосовал за продление свободной торговли с Украиной. Об этом в своем Twitter рассказал редактор "Radio Free Europe".
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И в конце концов был достигнут консенсус по этому поводу,
– написал он на своей странице.
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