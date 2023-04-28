Европейский Союз продлил соглашение о свободной торговле с Украиной. Парламент проголосовал однозначно.

Что произошло

28 апреля Европарламент проголосовал за продление свободной торговли с Украиной. Об этом в своем Twitter рассказал редактор "Radio Free Europe".

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И в конце концов был достигнут консенсус по этому поводу,

– написал он на своей странице.

Как мобилизация разваливает экономику России

В России приняли решение резко увеличить количество мобилизованных. Это создало огромную проблему как в реализации, так и экономическом аспекте.

Военный преступник и президент России Владимир Путин поддержал набор в армию 415 тысяч контрактников в 2023 году. 300 тысяч будут служить в резерве, 115 тысяч планируют отправить в Украину.

Основная проблема состоит в том, что военным нужно платить, содержать, одевать, умундировать и т.д.

– внешнеэкономическая политика, при которой государство не вмешивается в торговые отношения с другими странами; отсутствие искусственных (созданных правительством) барьеров в торговле между отдельными фирмами разных стран.