Заработок на оборонке: сын Трампа инвестирует в производителя дронов

Эрик Трамп поддерживает компанию по производству беспилотников, пополняя оборонный портфель своей семьи. Тем временем администрация его отца, Дональда Трампа, укрепляет эту отрасль.

Почему семья Трампа инвестирует в производство дронов?

Второй по старшинству сын президента Дональда Трампа инвестирует в сделку на 1,5 миллиарда долларов, пишет Bloomberg.

Согласно ей, производитель дронов Xtend станет публичным, объединившись с флоридской компанией JFB Construction Holdings. Среди других инвесторов – Unusual Machines Inc. , отдельная компания по производству дронов, которая привлекла брата Эрика, Дональда Трампа-младшего, в качестве советника.

Эта сделка приблизит семью Трампов к оборонному производству, что является приоритетом для администрации. Она также дает им финансовый интерес в компании, которая может получить выгоду от планов Минобороны по ускорению закупок военных беспилотников, что, по словам администрации, тормозится чрезмерной бюрократической волокитой,

– пишут в издании.

Что известно о конкурсе на разработку дронов?

11 ноября компания Xtend объявила, что выиграла многомиллионный контракт от Министерства обороны на разработку беспилотников на базе искусственного интеллекта.

Соглашение с JFB заключено на фоне подготовки Xtend к получению новой государственной поддержки. Это одна из 25 компаний, участвующих в первом этапе программы Министерства обороны "Доминирование дронов" стоимостью 1,1 миллиарда долларов.

Группа из 25 компаний, участвующих в начальном этапе программы, включая Xtend, доставит прототипы на военную базу Форт-Беннинг для испытаний. Для производства большего количества дронов выберут не менее 12 претендентов на основе их характеристик.

