Нефть цифровой эры: Тайвань за месяц экспортировал микросхем на 44 миллиарда долларов

Искусственный интеллект увеличил спрос на микросхемы в десятки раз. Это стало золотой возможностью для Тайваня – одного из крупнейших производителей.

Успех на десятки миллиардов

Как сообщило Министерство финансов Тайваня, в августе экспорт микросхем превысил все ожидания и достиг рекордного показателя. Растущий спрос позволил местной отрасли продать товаров аж на 44 миллиарда.

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Аналитики прогнозировали рост экспорта на 7,35%, но он подскочил на 16,8%. Интересно, что экспорт микросхем из Тайваня растет уже 10-й месяц подряд.

Стоимость экспорта в августе достигла рекорда, поскольку бизнес ИИ и высокопроизводительных вычислений продолжал развиваться, а международные бренды накапливали новые продукты,

– говорится в сообщении местного министерства.

Рост продолжится

В Тайване ожидают, что новый рекорд – это далеко не предел и рост продолжится. Именно сейчас экспорт микрочипов должен вступить в пиковый сезон, ведь западные рынки будут медленно готовиться к праздничным покупкам.

TSMC – крупнейший в мире контрактный производитель микросхем, сейчас является главным поставщиком для Apple, Nvidia и других технологических гигантов, поэтому проблем со спросом точно не будет.

Ранее мы писали о том, что Китай за 6 месяцев потратил на оборудование для производства микросхем больше, чем Тайвань, США и Южная Корея вместе взятые.