Компания Bolt запускает новую функцию: как теперь будет работать такси

В компании Bolt сообщили о важном обновлении. Отныне планировать поездки можно через чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT.

Какие изменения объявили в компании Bolt

В частности, Bolt стал первым сервисом райдхейлинга в Европе, интегрировавшимся с ChatGPT, о чем подчеркнули в компании.

Как будет работать новая функция?

Украинцам следует установить плагин Bolt.

Далее нужно спросить в чате, как добраться до нужной точки.

Следующий шаг – посмотреть ориентировочную стоимость поездки.

После этого необходимо перейти в приложение Bolt для оплаты заказа.

В частности, 29 июля стало известно, что Bolt запускает заказ поездок через ChatGPT одновременно на всех рынках, где работает компания, вместо поэтапного запуска в отдельных странах. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Это первый случай, когда пользователи в Европе могут заказать поездку через ChatGPT,

– подчеркнули в заявлении.

Возможность оплачивать поездки непосредственно в ChatGPT появится в этом году. Но чуть позже.

Пользователи могут взаимодействовать с Bolt непосредственно в ChatGPT:

просматривать ориентировочную стоимость поездки;

сравнивать варианты маршрутов;

проверять, когда прибудет водитель.

Во время разговора ChatGPT также подсказывает лучшее место для посадки. Когда пользователь готов отправляться, данные автоматически передаются в приложение Bolt, где оформление заказа завершается.

Старший вице-президент Bolt Пэдди Партридж заявил, что люди "больше не планируют свой вечер в пяти разных приложениях". Он добавил, что значительная часть такого планирования теперь происходит в одном разговоре с искусственным интеллектом.

На протяжении многих лет, чтобы заказать поездку, нужно было открывать отдельное приложение для вызова такси. Но все больше повседневных взаимодействий переходит в ИИ, поэтому мы считаем, что заказ поездки должен быть таким же простым: спросить, увидеть цену – и отправиться в путь,

– заявил Партридж.

На момент запуска оплата поездок будет по-прежнему осуществляться через приложение Bolt. В будущем компания планирует добавить возможность оплачивать поездки непосредственно в ChatGPT.

Напомним, что зимой Bolt возобновил круглосуточную работу в 28 городах Украины. То есть вызвать такси стало возможно даже в комендантский час.

Также в этом году в такси Bolt запустили новый формат поездок. Он называется Driver-only.