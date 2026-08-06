Какие изменения объявили в компании Bolt
В частности, Bolt стал первым сервисом райдхейлинга в Европе, интегрировавшимся с ChatGPT, о чем подчеркнули в компании.
Как будет работать новая функция?
- Украинцам следует установить плагин Bolt.
- Далее нужно спросить в чате, как добраться до нужной точки.
- Следующий шаг – посмотреть ориентировочную стоимость поездки.
- После этого необходимо перейти в приложение Bolt для оплаты заказа.
В частности, 29 июля стало известно, что Bolt запускает заказ поездок через ChatGPT одновременно на всех рынках, где работает компания, вместо поэтапного запуска в отдельных странах. Об этом говорится в пресс-релизе компании.
Это первый случай, когда пользователи в Европе могут заказать поездку через ChatGPT,
– подчеркнули в заявлении.
Возможность оплачивать поездки непосредственно в ChatGPT появится в этом году. Но чуть позже.
Пользователи могут взаимодействовать с Bolt непосредственно в ChatGPT:
- просматривать ориентировочную стоимость поездки;
- сравнивать варианты маршрутов;
- проверять, когда прибудет водитель.
Во время разговора ChatGPT также подсказывает лучшее место для посадки. Когда пользователь готов отправляться, данные автоматически передаются в приложение Bolt, где оформление заказа завершается.
Старший вице-президент Bolt Пэдди Партридж заявил, что люди "больше не планируют свой вечер в пяти разных приложениях". Он добавил, что значительная часть такого планирования теперь происходит в одном разговоре с искусственным интеллектом.
На протяжении многих лет, чтобы заказать поездку, нужно было открывать отдельное приложение для вызова такси. Но все больше повседневных взаимодействий переходит в ИИ, поэтому мы считаем, что заказ поездки должен быть таким же простым: спросить, увидеть цену – и отправиться в путь,
– заявил Партридж.
На момент запуска оплата поездок будет по-прежнему осуществляться через приложение Bolt. В будущем компания планирует добавить возможность оплачивать поездки непосредственно в ChatGPT.
Напомним, что зимой Bolt возобновил круглосуточную работу в 28 городах Украины. То есть вызвать такси стало возможно даже в комендантский час.
Также в этом году в такси Bolt запустили новый формат поездок. Он называется Driver-only.