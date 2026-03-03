Как будет работать новая услуга Bolt?
Новый формат поездок – Driver-only, пишет NV.
Воспользовавшись такой услугой, клиент может остаться пассажиром в собственном авто, передав руль профессиональному водителю. Однако в компании предупреждают: такая услуга обойдется дороже стандартной поездки.
Это из-за того, что водителю необходимо добраться до места, где находится пассажир, а после завершения поездки – домой или к собственному автомобилю,
– объясняют в Bolt.
По словам представителей компании, запрос на подобный сервис среди пользователей существовал давно. Многие хотят пользоваться собственным авто, но иногда не имеет возможности или желания садиться за руль.
Что еще стоит знать о новом формате:
- В категории Driver-only будет действовать страхование ответственности. Если по вине водителя автомобиль клиента будет поврежден, расходы будет покрывать страховая компания.
- К выполнению таких заказов будут допускать только опытных водителей с высокими рейтингами и дополнительной проверкой качества.
- На старте новая категория будет работать только для авто с автоматической коробкой передач.
К слову, в феврале 2026 года такси Bolt начал работать круглосуточно. Такая услуга работает в 28 городах Украины. Поездки в комендантский час разрешены для таких насущных потребностей:
- доехать до безопасного и теплого места во время отключений света;
- добраться до пунктов несокрушимости, воды и связи;
- получить доставку еды, лекарств или других предметов первой необходимости.
Что еще следует знать о такси в Украине?
- Сервис Uklon предоставил каждому пассажиру скидку на такси – на ночную поездку от вокзала в Киеве до дома. Промокод действует с 23:15 до 05:00. Использовать его может пользователь сервиса один раз в течение ночи.
- В то же время круглосуточно действует специальное предложение Bolt & Visa – 50% скидки на поездки с вокзалов и к ним. Также в такси Bolt предоставили железнодорожникам промокоды на поездки по служебным маршрутам.