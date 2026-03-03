Как будет работать новая услуга Bolt?

Новый формат поездок – Driver-only, пишет NV.

Воспользовавшись такой услугой, клиент может остаться пассажиром в собственном авто, передав руль профессиональному водителю. Однако в компании предупреждают: такая услуга обойдется дороже стандартной поездки.

Это из-за того, что водителю необходимо добраться до места, где находится пассажир, а после завершения поездки – домой или к собственному автомобилю,

– объясняют в Bolt.

По словам представителей компании, запрос на подобный сервис среди пользователей существовал давно. Многие хотят пользоваться собственным авто, но иногда не имеет возможности или желания садиться за руль.

Что еще стоит знать о новом формате:

В категории Driver-only будет действовать страхование ответственности. Если по вине водителя автомобиль клиента будет поврежден, расходы будет покрывать страховая компания. К выполнению таких заказов будут допускать только опытных водителей с высокими рейтингами и дополнительной проверкой качества. На старте новая категория будет работать только для авто с автоматической коробкой передач.

К слову, в феврале 2026 года такси Bolt начал работать круглосуточно. Такая услуга работает в 28 городах Украины. Поездки в комендантский час разрешены для таких насущных потребностей:

доехать до безопасного и теплого места во время отключений света;

добраться до пунктов несокрушимости, воды и связи;

получить доставку еды, лекарств или других предметов первой необходимости.

