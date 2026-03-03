Як працюватиме нова послуга Bolt?

Новий формат поїздок – Driver-only, пише NV.

Скориставшись такою послугою, клієнт може залишитися пасажиром у власному авто, передавши кермо професійному водієві. Проте у компанії попереджають: така послуга обійдеться дорожче за стандартну поїздку.

Це через те, що водію необхідно дістатися до місця, де перебуває пасажир, а після завершення поїздки – додому або до власного автомобіля,

– пояснюють у Bolt.

За словами представників компанії, запит на подібний сервіс серед користувачів існував давно. Багато хто хоче користуватися власним авто, але іноді не має можливості чи бажання сідати за кермо.

Що ще варто знати про новий формат:

У категорії Driver-only діятиме страхування відповідальності. Якщо з вини водія автомобіль клієнта буде пошкоджено, витрати покриватиме страхова компанія. До виконання таких замовлень допускатимуть лише досвідчених водіїв із високими рейтингами та додатковою перевіркою якості. На старті нова категорія працюватиме лише для авто з автоматичною коробкою передач.

До слова, у лютому 2026 року таксі Bolt почав працювати цілодобово. Така послуга працює в 28 містах України. Поїздки в комендантську годину дозволені для таких нагальних потреб:

доїхати до безпечного й теплого місця під час відключень світла;

дістатися пунктів незламності, води та зв’язку;

отримати доставку їжі, ліків чи інших предметів першої потреби.

Що ще слід знати про таксі в Україні?