Які зміни оголосили у компанії Bolt

Зокрема, Bolt став першим сервісом райдхейлінгу в Європі, який інтегрувався з ChatGPT, про що наголосили у компанії.

Як працюватиме нова функція?

Українцям слід встановити плагін Bolt.

Далі потрібно запитати у чату, як дістатися до потрібної точки.

Наступний крок – переглянути орієнтовну вартість поїздки.

Після цього необхідно перейти до застосунку Bolt для оплати замовлення.

Зокрема, 29 липня стало відомо, що Bolt запускає замовлення поїздок через ChatGPT одночасно на всіх ринках, де працює компанія, замість поетапного запуску в окремих країнах. Про це йдеться в пресрелізі компанії.

Це перший випадок, коли користувачі в Європі можуть замовити поїздку через ChatGPT,

– наголосили у заяві.

Можливість оплачувати поїздки безпосередньо в ChatGPT з'явиться цього року. Але дещо пізніше.

Користувачі можуть взаємодіяти з Bolt безпосередньо в ChatGPT:

переглядати попередню вартість поїздки;

порівнювати варіанти маршрутів;

перевіряти, коли прибуде водій.

Під час розмови ChatGPT також підказує найкраще місце для посадки. Коли користувач готовий вирушати, дані автоматично передаються до застосунку Bolt, де оформлення замовлення завершується.

Старший віцепрезидент Bolt Педді Партрідж заявив, що люди "більше не планують свій вечір у п'яти різних застосунках". Він додав, що значна частина такого планування тепер відбувається в одній розмові зі штучним інтелектом.

Протягом багатьох років, щоб замовити поїздку, потрібно було відкривати окремий застосунок для виклику таксі. Але дедалі більше повсякденних взаємодій переходять у ШІ, тому ми вважаємо, що замовлення поїздки має бути таким само простим: запитати, побачити ціну – і вирушити,

– зробив заяву Партрідж.

На момент запуску оплата поїздок надалі здійснюватиметься через застосунок Bolt. У майбутньому компанія планує додати можливість оплачувати поїздки безпосередньо в ChatGPT.

Нагадаємо, що взимку Bolt відновив цілодобову роботу у 28 містах України. Тобто викликати таксі стало можливим у комендантську годину.

Також цьогоріч у таксі Bolt запустили новий формат поїздок. Він називається Driver-only.