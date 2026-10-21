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Бизнес Актуальные новости "Киевстар" обновил часть тарифов: кому придется платить на 100 гривен больше
21 октября, 07:02
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"Киевстар" обновил часть тарифов: кому придется платить на 100 гривен больше

Альбина Ковпак

"Киевстар" обновил линейку тарифов на домашний интернет, изменив стоимость нескольких популярных пакетов. При этом для новых клиентов оператор подготовил акционное предложение, позволяющее в течение первых шести месяцев платить меньше.

Сколько стоят тарифы "Киевстара"

С 15 октября 2026 года мобильный оператор обновил тарифные планы домашнего интернета, сообщает "Киевстар".

Предыдущие версии пакетов перенесены в архив, поэтому новые клиенты уже не могут подключить их на прежних условиях. В то же время действующие абоненты продолжат пользоваться своими тарифами. В новой линейке изменилась стоимость всех трех пакетов:

  1. "Базовый" – 300 гривен в месяц вместо 200 гривен;
  2. "Оптимальный" – 400 гривен в месяц вместо 350 гривен;
  3. "Комфортный" – 500 гривен в месяц вместо 450 гривен.

Несмотря на повышение стандартных цен, Киевстар запустил акцию для новых пользователей "Домашнего Интернета". В течение первых шести месяцев обслуживания каждый из трех тарифов будет стоить 200 гривен в месяц.

Скидка распространяется на все пакеты обновленной линейки, а их наполнение остается неизменным. По окончании акционного периода стоимость будет зависеть от выбранного тарифного плана.

Что входит в тарифы "Домашнего Интернета"

Пакеты отличаются скоростью соединения и дополнительными услугами. "Базовый" предусматривает :

  • скорость интернета до 100 Мбит/с;
  • пробный доступ со скоростью до 1 Гбит/с в течение первых трех месяцев без доплаты, если по адресу подключения доступна соответствующая технология;
  • сервисы "Домашний день", "Неделя доверия" и "Смена адреса".

"Оптимальный" предлагает скорость до 300 Мбит/с и одну "Суперсилу" на выбор. Среди указанных возможностей – "Киевстар ТВ" с более чем 390 телеканалами и более чем 18 000 фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу.

"Комфортный" предусматривает скорость до 1 Гбит/с, одну "Суперсилу" и дополнительную услугу "Статический IP-адрес".

Напомним, что на украинский рынок также вышел новый "виртуальный мобильный оператор U Mobile ".

Оператор запустил линейку тарифов "Семерка", рассчитанную на физических лиц. На данный момент доступны два варианта пакетов – с 15 или 60 ГБ мобильного интернета. Тариф "Семерка 60" также можно подключить вместе с оптическим интернетом "Укртелекома" в пакете "Оптика+Семерка".

 