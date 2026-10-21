"Киевстар" обновил часть тарифов: кому придется платить на 100 гривен больше

"Киевстар" обновил линейку тарифов на домашний интернет, изменив стоимость нескольких популярных пакетов. При этом для новых клиентов оператор подготовил акционное предложение, позволяющее в течение первых шести месяцев платить меньше.

Сколько стоят тарифы "Киевстара"

С 15 октября 2026 года мобильный оператор обновил тарифные планы домашнего интернета, сообщает "Киевстар".

Предыдущие версии пакетов перенесены в архив, поэтому новые клиенты уже не могут подключить их на прежних условиях. В то же время действующие абоненты продолжат пользоваться своими тарифами. В новой линейке изменилась стоимость всех трех пакетов:

"Базовый" – 300 гривен в месяц вместо 200 гривен; "Оптимальный" – 400 гривен в месяц вместо 350 гривен; "Комфортный" – 500 гривен в месяц вместо 450 гривен.

Несмотря на повышение стандартных цен, Киевстар запустил акцию для новых пользователей "Домашнего Интернета". В течение первых шести месяцев обслуживания каждый из трех тарифов будет стоить 200 гривен в месяц.

Скидка распространяется на все пакеты обновленной линейки, а их наполнение остается неизменным. По окончании акционного периода стоимость будет зависеть от выбранного тарифного плана.

Что входит в тарифы "Домашнего Интернета"

Пакеты отличаются скоростью соединения и дополнительными услугами. "Базовый" предусматривает :

скорость интернета до 100 Мбит/с;

пробный доступ со скоростью до 1 Гбит/с в течение первых трех месяцев без доплаты, если по адресу подключения доступна соответствующая технология;

сервисы "Домашний день", "Неделя доверия" и "Смена адреса".

"Оптимальный" предлагает скорость до 300 Мбит/с и одну "Суперсилу" на выбор. Среди указанных возможностей – "Киевстар ТВ" с более чем 390 телеканалами и более чем 18 000 фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу.

"Комфортный" предусматривает скорость до 1 Гбит/с, одну "Суперсилу" и дополнительную услугу "Статический IP-адрес".

Напомним, что на украинский рынок также вышел новый "виртуальный мобильный оператор U Mobile ".

Оператор запустил линейку тарифов "Семерка", рассчитанную на физических лиц. На данный момент доступны два варианта пакетов – с 15 или 60 ГБ мобильного интернета. Тариф "Семерка 60" также можно подключить вместе с оптическим интернетом "Укртелекома" в пакете "Оптика+Семерка".