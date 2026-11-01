Мобильная связь от 100 гривен: какие бюджетные тарифы предлагают "Киевстар", Vodafone и lifecell

Украинские мобильные операторы предлагают тарифные планы стоимостью от 100 до 290 гривен в месяц, позволяющие сэкономить на связи. Доступ к значительным скидкам предоставляется в основном пожилым людям, детям или абонентам, которые переходят в другую сеть, сохраняя свой номер.

Какие самые дешевые тарифы предлагают мобильные операторы

Значительная часть абонентов переплачивает за тарифные пакеты из-за автоматического подключения стандартных условий с безлимитным интернетом. В то же время у операторов есть специальные социальные тарифные планы и сниженные цены для некоторых украинцев, пишет 24 Канал.

lifecell

Самым дешевым вариантом в lifecell на данный момент остается тариф "Турбота" за 190 гривен в месяц. Он предусматривает безлимит внутри сети, 1000 минут на номера других операторов, безлимитный трафик на соцсети и мессенджеры, а также 20 гигабайт на остальные ресурсы. Воспользоваться этим предложением могут только пенсионеры и граждане в возрасте от 55 лет.

Для более широкого круга пользователей оператор предлагает пакет "Макси", стандартная цена которого составляет 500 гривен. Однако абоненты, которые переходят в компанию с сохранением собственного номера, платят всего 270 гривен. Если же пройти идентификацию через приложение "Дия" или в фирменном магазине, стоимость составит 350 гривен.

Киевстар

У "Киевстара" самые доступные пакеты также ориентированы на отдельные возрастные группы: тариф "ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт" для людей от 60 лет стоит 220 гривен, а "Детский" для пользователей от 6 до 16 лет – 270 гривен.

Для всех остальных клиентов базовым бюджетным решением является тариф "ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий" за 370 гривен в месяц. При переходе от другого оператора абонентская плата снижается до 290 гривен. За эти деньги новый клиент получает безлимитный мобильный интернет, 1000 минут на звонки по Украине и за границу, 1000 SMS и домашний интернет со скоростью 300 Мбит/с.

Vodafone

Минимальную ценовую планку на рынке удерживает Vodafone с пакетом Device M за 100 гривен, что содержит 10 гигабайт трафика. Разговоры и текстовые сообщения здесь тарифицируются отдельно по 1 гривне за минуту или сообщение, а подключиться могут пользователи предыдущей версии Device S.

Для новых абонентов альтернативой является тариф Device L за 160 гривен с 18 гигабайтами интернета на аналогичных условиях звонков. Остальные стандартные пакеты оператора стоят от 280 до 350 гривен при условии переноса номера.

Напомним, что на украинский рынок также вышел новый тарифный план "виртуальный мобильный оператор U Mobile ".

Оператор запустил линейку тарифов "Семка", рассчитанную на физических лиц. Сейчас доступны два варианта пакетов – с 15 или 60 ГБ мобильного интернета. Тариф "Семка 60" также можно подключить вместе с оптическим интернетом "Укртелекома" в пакете "Оптика+Семка".