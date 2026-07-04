Тарифы на связь со скидкой: как сэкономить на абонентской плате в 2026 году

В Украине постепенно растет стоимость мобильной связи и интернета, поэтому для многих становится актуальным вопрос экономии. Чтобы удержать и привлечь клиентов, операторы предлагают акции и тарифы со скидками.

Как можно сэкономить на абонентской плате за связь

24 Канал собрал предложения трех мобильных операторов Украины, которые предполагают скидки на тарифы на связь и интернет.

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Пакет с безлимитным мобильным и домашним интернетом, а также звонками в сети и за границу и доступом к телеканалам предлагает Vodafone в тарифе GigaCombo. При подключении действует специальная стоимость – 250 гривен в месяц в течение первых полугода, а с 7-го месяца абонплата составит 350 гривен. Также доступен тариф GigaCombo Pro с той же стартовой стоимостью, а после завершения спецпредложения – 450 гривен в месяц.

Оператор Киевстар предлагает пакеты из серии "ВСЕ ВМЕСТЕ", для которых предусмотрена сниженная стоимость в течение первых трех месяцев – 200 гривен в месяц. В дальнейшем цена тарифов следующая:

ВСЕ ВМЕСТЕ Преимущество – 250 гривен (только для новых абонентов Домашнего Интернета);

ВСЕ РАЗОМ Легкий – 450 гривен;

ВСЕ ВМЕСТЕ Крутой – 550 гривен.

Для пользователей lifecell действует возможность оплачивать услуги заранее и экономить благодаря акции "Тарифная подписка". В таком случае суммарная стоимость 12 пакетов услуг по тарифному плану будет на 15% дешевле.

Например, стандартная стоимость тарифа "Макси" составляет 400 гривен, поэтому год обслуживания должен стоить 4 800 гривен. Однако благодаря "Тарифной подписке" оплата составит 2 160 гривен за полгода (-10%) или 4 080 гривен за 12 месяцев (-15%).

Планируют ли мобильные операторы менять модель оплаты за связь

В украинском медиапространстве начались обсуждения вопроса о возможности изменения правил для тарифов и перехода к системе, в которой отменена абонентская плата. Речь идет о модели оплаты по фактическому потреблению.

Крупнейшие мобильные операторы Украины Киевстар, Vodafone и lifecell сообщили, что в настоящее время продолжают ориентироваться на пакетную модель тарифов, однако отслеживают рыночные тенденции и анализируют различные подходы на будущее.

На данный момент "большая тройка" украинских операторов не планирует переход на оплату по фактическому использованию услуг.