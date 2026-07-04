Як можна заощадити на абонплаті за зв'язок

24 Канал зібрав пропозиції трьох мобільних операторів України, які передбачають знижки на тарифи на зв'язок та інтернет.

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Пакет з безлімітним мобільним та домашнім інтернетом, а також дзвінками в мережі й за кордон та доступом до каналів телебачення пропонує Vodafone у тарифі GigaCombo. Під час підключення діє спеціальна вартість – 250 гривень на місяць на перші пів року, а з 7-го місяця абонплата становитиме 350 гривень. Також доступний тариф GigaCombo Pro з тією ж стартовою вартістю, а після завершення спецпропозиції – 450 гривень на місяць.

Оператор Київстар пропонує пакети з серії "ВСЕ РАЗОМ", для яких передбачена знижена вартість протягом перших трьох місяців – 200 гривень на місяць. Надалі ціна тарифів така:

ВСЕ РАЗОМ Перевага – 250 гривень (тільки для нових абонентів Домашнього Інтернету);

ВСЕ РАЗОМ Легкий – 450 гривень;

ВСЕ РАЗОМ Крутий – 550 гривень.

Для користувачів lifecell діє можливість оплачувати послуги наперед і заощаджувати з акцією "Тарифна підписка". У такому разі сумарна вартість 12 пакетів послуг за тарифним планом буде на 15% дешевшою.

Наприклад, стандартна вартість тарифу "Максі" становить 400 гривень, тож рік обслуговування має коштувати 4 800 гривень. Однак через "Тарифну підписку" оплата становитиме 2 160 гривень за пів року (-10%) або 4 080 гривень за 12 місяців (-15%).

Чи планують мобільні оператори змінювати модель оплати за зв'язок

В українському медіапросторі почалися обговорення питання можливості зміни правил для тарифів і переходу до системи, де скасована абонплата. Йдеться про модель оплати за фактичне споживання.

Найбільші мобільні оператори України Київстар, Vodafone та lifecell розповіли, що нині продовжують орієнтуватися на пакетну модель тарифів, однак відстежують ринкові тенденції й аналізують різні підходи на майбутнє.

Наразі "велика трійка" українських операторів не планує переходу на оплату за фактичне користування послугами.