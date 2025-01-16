Сколько будут платить предприниматели за свет в 2025 году: что изменится в расчетах
В 2025 году в Украине будут действовать обновленные тарифы на электроэнергию для предпринимателей. Цена электроэнергии формируется из нескольких составляющих, включая тариф на передачу, распределение, стоимость электроэнергии на рынке и налоги.
Тариф на передачу электроэнергии
Тариф на услуги по передаче электроэнергии устанавливает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Об основных аспектах тарификации и, как предпринимателям рассчитать свои расходы на электроэнергию, рассказывает 24 Канал.
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Справочно. Для большинства потребителей тариф в 2025 году составляет 686,23 гривен/МВт-час (без НДС). Для предприятий "зеленой" электрометаллургии тариф составляет 359,55 гривен/МВт-час (без НДС).
Тариф на распределение электроэнергии
Этот тариф зависит от оператора системы распределения (ОСР) и класса напряжения:
- Первый класс напряжения (высоковольтные линии) – тариф ниже.
- Второй класс напряжения (низковольтные линии) – тариф выше.
Например, для АО "Укрзализныця" тариф на распределение в 2025 году составляет:
- 429,44 гривен/МВт-час для первого класса напряжения.
- 1782,25 гривен/МВт-час для второго класса напряжения.
Обратите внимание. Стоимость электроэнергии на рынке формируется на рынке электроэнергии и может меняться в зависимости от спроса, предложения, сезонных колебаний и других рыночных факторов.
К общей стоимости добавляется налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 20%.
Как рассчитать стоимость электроэнергии для предприятияФинальная цена 1 кВт-ч электроэнергии состоит из: тарифа на передачу (согласно тарифам НЭК "Укрэнерго");тарифа на распределение (определяется оператором системы распределения в вашем регионе) и НДС в размере 20%.
Пример расчета
Например, если ваше предприятие потребляет 10 МВт-ч электроэнергии в месяц, то общие расходы можно рассчитать так:
- Стоимость электроэнергии: 3000 гривен/МВт-час.
- Тариф на передачу: 686,23 гривен/МВт-час.
- Тариф на распределение (второй класс напряжения): 1782,25 гривен/МВт-час.
- НДС: 20%.
Общая стоимость = (3000 + 686,23 + 1782,25) × 1,20 × 10 = 64 495 гривен.
Изменения для предпринимателей в 2025 году
В 2025 году тарифы на передачу и распределение электроэнергии претерпели изменения, поэтому предпринимателям следует внимательно пересмотреть свои договоры с поставщиками и ОСР.
Кроме того, государство не предусмотрело прямых субсидий для бизнеса, поэтому все расходы предприниматели будут нести самостоятельно.
Важно. Операторы системы распределения и поставщики обычно сообщают о возможных изменениях тарифов заранее, поэтому предпринимателям важно держать связь с поставщиками электроэнергии.