Тариф на передачу електроенергії

Тариф на послуги з передачі електроенергії встановлює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Про основні аспекти тарифікації та, як підприємцям розрахувати свої витрати на електроенергію, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Комуналка за житло на окупованих територіях: що робити, якщо прийшла платіжка

Довідково. Для більшості споживачів тариф у 2025 році становить 686,23 гривень/МВт·година (без ПДВ). Для підприємств "зеленої" електрометалургії тариф становить 359,55 гривень/МВт·година (без ПДВ).

Тариф на розподіл електроенергії

Цей тариф залежить від оператора системи розподілу (ОСР) та класу напруги:

Перший клас напруги (високовольтні лінії) — тариф нижчий.

Другий клас напруги (низьковольтні лінії) — тариф вищий.

Наприклад, для АТ "Укрзалізниця" тариф на розподіл у 2025 році становить:

429,44 гривень/МВт·година для першого класу напруги.

1782,25 гривень/МВт·година для другого класу напруги.

Зауважте. Вартість електроенергії на ринку формується на ринку електроенергії та може змінюватися залежно від попиту, пропозиції, сезонних коливань та інших ринкових факторів.



До загальної вартості додається податок на додану вартість (ПДВ) у розмірі 20%.

Як розрахувати вартість електроенергії для підприємства Фінальна ціна 1 кВт·год електроенергії складається з: тарифу на передачу (згідно з тарифами НЕК "Укренерго");тарифу на розподіл (визначається оператором системи розподілу у вашому регіоні) та ПДВ у розмірі 20%.

Приклад розрахунку

Наприклад, якщо ваше підприємство споживає 10 МВт·год електроенергії за місяць, то загальні витрати можна розрахувати так:

Вартість електроенергії: 3000 гривень/МВт·година.

Тариф на передачу: 686,23 гривень/МВт·година.

Тариф на розподіл (другий клас напруги): 1782,25 гривень/МВт·година.

ПДВ: 20%.

Загальна вартість = (3000 + 686,23 + 1782,25) × 1,20 × 10 = 64 495 гривень.

Зміни для підприємців у 2025 році

У 2025 році тарифи на передачу та розподіл електроенергії зазнали змін, тому підприємцям слід уважно переглянути свої договори з постачальниками та ОСР.

Крім того, держава не передбачила прямих субсидій для бізнесу, тому всі витрати підприємці нестимуть самостійно.

Важливо. Оператори системи розподілу та постачальники зазвичай повідомляють про можливі зміни тарифів заздалегідь, тому підприємцям важливо тримати зв'язок із постачальниками електроенергії.