Известный оператор ввёл скидку на тариф в размере 150 гривен, но есть нюанс: как её получить

Абоненты Киевстара получили возможность существенно сократить расходы на мобильную связь. Оператор предлагает снизить стоимость одного из своих популярных тарифных планов сразу на 150 гривен, однако для этого придется отказаться от части услуг.

Как получить скидку на тариф Киевстар

Речь идет о тарифном пакете "ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий", который предусматривает специальную опцию под названием "Экономия", сообщили в Киевстар.

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Такая функция будет полезна пользователям мобильной связи, которые оплачивают пакеты услуг, но фактически не используют их в полной мере. Для многих абонентов могут быть неактуальны роуминг, большие пакеты мобильного интернета, SMS или дополнительные сервисы.

После ее подключения стоимость тарифа снижается с 450 до 300 гривен за четыре недели. Таким образом, экономия составляет 150 гривен. Активировать опцию можно через приложение "Мой Киевстар", по номеру 47765 или с помощью USSD-команды 47765#.

Что изменится? После подключения Суперсилы "Экономия" у абонента останется только 500 МБ мобильного интернета и безлимитные звонки внутри сети Киевстар.

Что входит в полный тариф "ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий"?

Пакет услуг "ВСЕ РАЗОМ Легкий" стоит 450 гривен в месяц для абонентов предоплаты. За эти деньги пользователи получают:

20 ГБ трафика (плюс дополнительно 20 ГБ за своевременную оплату);

15 ГБ в роуминге (включаются в общий объем);

безлимитные звонки внутри сети;

300 минут на разговоры по Украине и звонки за границу;

300 SMS;

домашний интернет со скоростью до 300 Мбит/с.

Также пользователь может выбрать одну из дополнительных "Суперсил". Среди них — доступ к сервисам Helsi, "Киевстар ТВ", дополнительные SIM-карты для планшета или второго телефона, пакеты для роуминга, социальные сети и другие опции.

Напомним, что Киевстар предупредил абонентов об изменениях, которые вступят в силу уже совсем скоро. Мобильный оператор прекратит работу одного из способов пополнения счета. С 1 июля 2026 года станет невозможно пополнить счет с помощью услуги "Мобильный платеж", а именно через:

USSD-код *134#;

голосовое меню по номеру 899.

В компании пояснили, что такое решение связано с постепенным отказом от инструментов, которые, согласно внутренней аналитике оператора, больше не пользуются значительным спросом.