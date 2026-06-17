Вы будете удивлены: известный мобильный оператор ввёл тариф за 50 гривен

Ранее "Киевстар" предлагал жителям нескольких городов тарифный план "Шанс" всего за 50 гривен. Теперь этим предложением смогут воспользоваться гораздо больше людей.

Какой недорогой тариф предлагает "Киевстар"?

До конца 2026 года новым пользователям домашнего интернета доступен тарифный план "Шанс", который в первые шесть месяцев стоит всего 50 гривен в месяц, сообщил Киевстар.

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Предложение действует для новых пользователей с соответствующим покрытием. Вы можете подключить этот тариф, если за последние 6 месяцев по данному адресу не было активного личного счета "Домашнего интернета",

– уточнили в компании.

Нововведение заключается в том, что с 15 июня по 31 декабря тарифный план доступен для большего числа абонентов "Киевстара". Теперь к нему можно подключиться в следующих городах:

Киев;

Днепр;

Полтава;

Белая Церковь;

Желтые Воды;

Шептицкий;

Фастов;

Черновцы.

До этого тариф был доступен только для жителей Ивано-Франковска, Хмельницкого и Львова, причем подключение в этих городах предусмотрено до 30 сентября 2026 года.

Для оформления услуги на счете должно быть не менее 100 гривен. При этом новым клиентам автоматически предоставляется скидка в размере 50%, благодаря чему первые шесть месяцев пользования будут стоить всего 50 гривен в месяц.

Что входит в тариф "Шанс"?

Украинцам предоставляется "Домашний Интернет" со скоростью до 100 Мбит/с плюс "Киевстар ТВ" (107 телеканалов и доступ к видеобиблиотеке с популярными фильмами и сериалами).

Также абоненты могут воспользоваться услугой "Неделя доверия". Она пригодится тем, у кого на счете не хватает средств для своевременной оплаты нового пакета услуг. В таком случае пользователь получает доступ ко всем сервисам тарифа еще на семь дней без дополнительной оплаты.

Есть и другой вариант — услуга "Домашний день". За 25 гривен можно продлить пользование интернетом до конца следующих суток.

Как подключить тариф "Шанс"? Чтобы заказать выгодный пакет услуг, необходимо проверить наличие покрытия по своему адресу и оставить заявку на сайте "Киевстара". В течение нескольких часов оператор позвонит для уточнения деталей.

Напомним, что "Киевстар" предупредил абонентов об изменениях, которые вступят в силу уже совсем скоро. Мобильный оператор прекратит работу одного из способов пополнения счета. С 1 июля 2026 года станет невозможно пополнить счет с помощью услуги "Мобильный платеж", а именно через:

USSD-код *134#;

голосовое меню по номеру 899.

В компании пояснили, что такое решение связано с постепенным отказом от инструментов, которые, согласно внутренней аналитике оператора, больше не пользуются значительным спросом.