Lifecell, Киевстар и Vodafone повысят тарифы на 50%

В следующем году тарифы на мобильную связь вырастут для украинцев. Стоимость может вырастет на 50%.

Новые тарифы мобильных операторов

Скачок цен обусловлен ростом стоимости энергетического оборудования, инфляцией и повышением налогов.

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Цены вырастут с 1 января по 1 декабря 2025 года. Основная необходимость для операторов заключается в необходимости вкладывать значительные средства в резервные источники питания для обеспечения работы мобильной сети в случае дефицита электроэнергии.

Татьяна Попова, председатель Телекоммуникационной палаты Украины, выступила с предупреждением относительно будущего услуг связи в стране. Она заявила, что хотя операторы стремятся обеспечить стабильную и качественную связь, рост стоимости электроэнергии и необходимость технической модернизации, вероятно, приведет к повышению цен на услуги. Без государственной поддержки эти вызовы могут существенно повлиять на доступность телекоммуникаций в Украине.

Пользователи мобильной связи могут ожидать постепенного роста цен, особенно на большие пакеты данных, поскольку телекоммуникационные операторы работают над обеспечением энергетической независимости своих сетей.