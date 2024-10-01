Нові тарифи мобільних операторів

Стрибок цін зумовлений зростанням вартості енергетичного обладнання, інфляцією та підвищенням податків.

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Ціни зростуть з 1 січня по 1 грудня 2025 року. Основна необхідність для операторів полягає у необхідності вкладати значні кошти у резервні джерела живлення для забезпечення роботи мобільної мережі у разі дефіциту електроенергії.

Тетяна Попова, голова Телекомунікаційної палати України, виступила з попередженням щодо майбутнього послуг зв'язку в країні. Вона заявила, що хоча оператори прагнуть забезпечити стабільний та якісний зв'язок, зростання вартості електроенергії та необхідність технічної модернізації, ймовірно, призведе до підвищення цін на послуги. Без державної підтримки ці виклики можуть суттєво вплинути на доступність телекомунікацій в Україні.

Користувачі мобільного зв'язку можуть очікувати на поступове зростання цін, особливо на великі пакети даних, оскільки телекомунікаційні оператори працюють над забезпеченням енергетичної незалежності своїх мереж.