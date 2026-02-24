Изменят не только цены: один из мобильных операторов обновляет тарифы
- Один из мобильных операторов повышает цены на популярные тарифы, средний рост составляет 60 – 80 гривен.
- Обновления включают больше мобильного интернета, расширение минут для звонков и улучшение роуминговых возможностей в странах ЕС.
Один из самых популярных в Украине мобильных операторов уже в марте поднимает стоимость некоторых тарифов. Также планируют обновить их наполнение, поэтому пользователи получат некоторые бонусы.
Какие изменения подготовили для абонентов?
Vodafone обновляет условия части тарифов – изменится не только цена, но и наполнение пакетов, пишет "РБК-Украина".
В некоторых планах добавят больше мобильного интернета по Украине и увеличат количество минут для звонков на другие сети. Также обещают расширить возможности в роуминге в странах ЕС.
Обо всех изменениях абонентов информируют персонально – сообщения присылают заблаговременно.
Какие тарифы Vodafone подорожают?
Повышение затронет популярные линейки Joice и SuperNet. В среднем абонплата вырастет на 60 – 80 гривен. Обновленные цены будут выглядеть так:
- Joice / Joice Start 2023 – с 260 до 330 гривен в месяц.
- Joice Start / Joice Start Special – с 270 до 340 гривен за 4 недели.
- Joice PRO / Joice PRO 2023 – вместо 320 – 330 гривен будет 390 – 400 гривен.
- SuperNet Start+ – с 260 до 330 гривен в месяц.
- SuperNet Unlim – с 470 до 520 гривен в месяц.
- Light+ – с 185 до 230 гривен за 4 недели.
Наибольший рост – у Joice MAX (с 450 до 520 гривен) и SuperNet Turbo (с 250 до 320 гривен).
Почему поднимают цены на тарифы?
Пересмотр старых тарифов нужен, чтобы удерживать качество связи и вкладываться в развитие сети. Среди причин:
- подорожала электроэнергия и резервное питание базовых станций;
- сложнее и дороже восстанавливать оборудование;
- большая нагрузка на сеть, особенно во время отключений света.
В компании говорят, что продолжают инвестировать в инфраструктуру, чтобы связь оставалась стабильной по всей стране.
Что со стоимостью тарифов у других операторов?
Известный мобильный оператор Киевстар с 6 февраля меняет условия для абонентов, что касается действия номера. Теперь 365 дней для номера будут разделяться на 2 этапа. Проверить срок действия номера можно через запрос *114#.
С 1 января началось обновление пакетов услуг от lifecell с названием 4G IoT с отметками 30, 40, 50, 70 и 140 и IoT Start (Medium и Premium). Пользователи lifecell также могут получить скидку 10% или 15% на мобильные тарифы, заплатив наперед за 6 или 12 месяцев соответственно.