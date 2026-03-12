Цена вас поразит: украинцы могут получить один из самых дешевых мобильных тарифов
- Тариф от известного мобильного оператора стоит 220 гривен в месяц: он является самым дешевым, однако доступен не для всех.
- Пакет включает 10 Гигабайт мобильного интернета, безлимитные звонки внутри сети и тому подобное.
Мобильный оператор Киевстар предлагает несколько тарифов с разной стоимостью, но один из них остается самым доступным. Речь идет о тарифе ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт, однако подключить его могут не все пользователи.
Кто может подключить самый дешевый тариф Киевстара?
В марте 2026 года за базовый пакет нужно платить 220 гривен в месяц, пишет Киевстар.
Однако он доступен не всем украинцам. Подключить его могут:
- люди от 60 лет (в том числе те, кому исполняется 60 в месяце активации);
- лица с инвалидностью I – III группы.
Активировать тариф можно только в физических магазинах оператора. Для этого нужно взять с собой документы – паспорт или ID-карту и идентификационный код. Данные также можно подтвердить через приложение Дія.
Людям с инвалидностью дополнительно необходимо показать соответствующее удостоверение или справку от медико-социальной экспертной комиссии, чтобы подтвердить статус.
Что входит в тариф за 220 гривен?
Пакет услуг ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт включает:
- 10 Гигабайт мобильного интернета, из которых 8 Гигабайт доступны в роуминге;
- безлимитные звонки внутри сети;
- 100 минут на звонки по Украине;
- 100 SMS;
- доступ к Киевстар ТВ (пакет "Легкий");
- домашний интернет.
Какие еще есть дешевые тарифы на мобильный от Киевстара?
Самым дешевым является предложение от Киевстара за 220 гривен, но оно предусмотрено для людей 60+ лет и лиц с инвалидностью.
Если говори об общем тарифе, то ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий от Киевстара самый дешевый, он стоит на месяц:
- 290 гривен, если перенести номер,
- 370 гривен, если меняете тариф в пределах оператора Киевстар.
Также есть такие тарифы:
- ВСЕ ВМЕСТЕ Крутой – 350 гривен или 450 гривен
- ВСЕ ВМЕСТЕ Топовый контракт – 750 гривен.
Как изменились цены на тарифы и услуги у других операторов?
Vodafone повысил цены на популярные тарифы, средний рост составляет 60 – 80 гривен. Обновления включают больше мобильного интернета, расширение минут для звонков и улучшение роуминговых возможностей в странах ЕС. Речь идет об архивных тарифах Joice, SuperNet, Light+.
С 4 марта в полночь изменения вводит мобильный оператор lifecell. В частности, компания прекращает новые подключения услуги "Тарифная подписка" для пакетов "Гаджет планшет" и "Гаджет смарт". вместе с этим возрастет стоимость некоторых услуг.