Цена вас поразит: украинцы могут получить один из самых дешевых мобильных тарифов

Мобильный оператор Киевстар предлагает несколько тарифов с разной стоимостью, но один из них остается самым доступным. Речь идет о тарифе ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт, однако подключить его могут не все пользователи.

Кто может подключить самый дешевый тариф Киевстара?

В марте 2026 года за базовый пакет нужно платить 220 гривен в месяц, пишет Киевстар.

Однако он доступен не всем украинцам. Подключить его могут:

люди от 60 лет (в том числе те, кому исполняется 60 в месяце активации);

лица с инвалидностью I – III группы.

Активировать тариф можно только в физических магазинах оператора. Для этого нужно взять с собой документы – паспорт или ID-карту и идентификационный код. Данные также можно подтвердить через приложение Дія.

Людям с инвалидностью дополнительно необходимо показать соответствующее удостоверение или справку от медико-социальной экспертной комиссии, чтобы подтвердить статус.

Что входит в тариф за 220 гривен?

Пакет услуг ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт включает:

10 Гигабайт мобильного интернета, из которых 8 Гигабайт доступны в роуминге;

безлимитные звонки внутри сети;

100 минут на звонки по Украине;

100 SMS;

доступ к Киевстар ТВ (пакет "Легкий");

домашний интернет.

Какие еще есть дешевые тарифы на мобильный от Киевстара?

Самым дешевым является предложение от Киевстара за 220 гривен, но оно предусмотрено для людей 60+ лет и лиц с инвалидностью.

Если говори об общем тарифе, то ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий от Киевстара самый дешевый, он стоит на месяц:

290 гривен, если перенести номер,

370 гривен, если меняете тариф в пределах оператора Киевстар.

Также есть такие тарифы:

ВСЕ ВМЕСТЕ Крутой – 350 гривен или 450 гривен

ВСЕ ВМЕСТЕ Топовый контракт – 750 гривен.

