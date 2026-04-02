Дают 15% скидки: как клиенты известного мобильного оператора могут экономить

Оператор Киевстар предлагает корпоративным клиентам 15% скидки на некоторые услуги до конца июня 2026 года. Воспользоваться акцией смогут не все.

Какую скидку от Киевстар можно получить?

До 30 июня 2026 года бизнес может подключить лицензии Microsoft 365 со скидкой 15%, пишет Киевстар.

Акция действует при определенных условиях: воспользоваться предложением могут только те клиенты, которые ранее не пользовались этими услугами от Киевстара, а также оформили годовое обслуживание. Пакеты, доступны со скидкой:

Microsoft 365 Business Basic и Business Basic (no Teams); Microsoft 365 Business Standard и Business Standard (no Teams); Microsoft 365 E3 и E3 (no Teams); Microsoft 365 E5 и E5 (no Teams); Microsoft 365 F1 и F1 (no Teams); Microsoft 365 F3 и F3 (no Teams); Office 365 E3 и E3 (без Teams); Office 365 E5 и E5 (no Teams); Microsoft 365 Apps for Business.

Оплата за подключенные услуги будет осуществляться ежемесячным платежом или сразу за год пользования. Киевстар – официальный партнер Microsoft в Украине. Мы оказываем поддержку при настройке сервисов, помогаем перенести данные и обучаем команду для комфортной и эффективной работы,

– пишут в компании.

Какова стоимость лицензий Microsoft 365 для бизнеса?

Малый и средний бизнес:

Лицензии без Microsoft Teams: 278,26 – 1 188,41 гривен в месяц за пользователя%

Дополнительно за корпоративную платформу (Teams): 210,80 – 450,59 гривен в месяц за пользователя.

Большой бизнес:

Лицензии без Teams: 1 735,97 – 3 064,04 гривны в месяц;

Лицензии с Teams: 2 276,68 – 3 604,75 гривны в месяц.

