Начнется уже с 1 марта: для украинцев ввели изменения в мобильных тарифах
- С 1 марта 2026 года один из тарифов Киевстар подорожает, однако и объем услуг увеличится.
- В роуминге будет доступно 50 мегабайтов трафика, 50 SMS, и 50 минут на входящие звонки.
Весной один из самых популярных мобильных операторов страны –Киевстар вводит некоторые изменения. Некоторые условия не меняли 11 лет, однако сейчас их нужно обновить.
Какие изменения будут в тарифах Киевстар?
Изменения касаются тарифа "SIM для устройств", пишет Киевстар.
С 1 марта 2026 года его цена составит 2 гривны в день вместо 1 гривны в день. Вместе с этим увеличится объем услуг в тарифе:
- До 50 Мегабайт интернета в день - было 30 Мегабайт интернета в день
- До 50 SMS в день в Украине - было 30 SMS в день
- До 50 минут в день в сети Киевстар - было 30 минут в день
- Государство в смартфоне и Знание без границ - без тарификации.
Произошли и изменения в условиях для роуминга. В частности, будет доступным объем трафика – 50 мегабайт в день (общие с объемом в Украине). Другие изменения следующие:
- с 1 марта будет доступно 50 SMS вместо 30 (совместные с объемом в Украине);
- 50 минут в день – на все входящие звонки (минуты общие с объемом в Украине);
- для исходящих звонков тарификация 1 гривна в минуту.
Какие скидки на мобильные тарифы предлагает Киевстар?
Пользователи могут оформить один из пакетов серии "ВСЕ ВМЕСТЕ" от Киевстара и воспользоваться сниженной стоимостью в течение первых трех месяцев. В тарифах объединены ключевые услуги: фиксированный интернет для дома, мобильная связь и телевидение.
Украинцы смогут платить такие суммы в течение трех акционных месяцев:
- ВСЕ ВМЕСТЕ Преимущество – 200 гривен вместо 250 гривен (только для новых абонентов Домашнего Интернета);
- ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий – 200 гривен вместо 450 гривен;
- ВСЕ ВМЕСТЕ Крутой – 200 гривен вместо 550 гривен.
Что со стоимостью тарифов у других операторов?
Vodafone повышает цены на популярные тарифы, средний рост составляет 60 – 80 гривен. Обновления включают больше мобильного интернета, расширение минут для звонков и улучшение роуминговых возможностей в странах ЕС.
С 1 января началось обновление пакетов услуг от lifecell под названием 4G IoT с отметками 30, 40, 50, 70 и 140 и IoT Start (Medium и Premium). Пользователи lifecell также могут получить скидку 10% или 15% на мобильные тарифы, заплатив наперед за 6 или 12 месяцев соответственно.