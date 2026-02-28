Укр Рус
Бизнес Актуальные новости Начнется уже с 1 марта: для украинцев ввели изменения в мобильных тарифах
28 февраля, 11:12
Начнется уже с 1 марта: для украинцев ввели изменения в мобильных тарифах

Альбина Ковпак
Основні тези
  • С 1 марта 2026 года один из тарифов Киевстар подорожает, однако и объем услуг увеличится.
  • В роуминге будет доступно 50 мегабайтов трафика, 50 SMS, и 50 минут на входящие звонки.

Весной один из самых популярных мобильных операторов страны –Киевстар вводит некоторые изменения. Некоторые условия не меняли 11 лет, однако сейчас их нужно обновить.

Какие изменения будут в тарифах Киевстар?

Изменения касаются тарифа "SIM для устройств", пишет Киевстар.

С 1 марта 2026 года его цена составит 2 гривны в день вместо 1 гривны в день. Вместе с этим увеличится объем услуг в тарифе:

  1. До 50 Мегабайт интернета в день - было 30 Мегабайт интернета в день
  2. До 50 SMS в день в Украине - было 30 SMS в день
  3. До 50 минут в день в сети Киевстар - было 30 минут в день
  4. Государство в смартфоне и Знание без границ - без тарификации.

Произошли и изменения в условиях для роуминга. В частности, будет доступным объем трафика – 50 мегабайт в день (общие с объемом в Украине). Другие изменения следующие:

  • с 1 марта будет доступно 50 SMS вместо 30 (совместные с объемом в Украине);
  • 50 минут в день – на все входящие звонки (минуты общие с объемом в Украине);
  • для исходящих звонков тарификация 1 гривна в минуту.

Какие скидки на мобильные тарифы предлагает Киевстар?

Пользователи могут оформить один из пакетов серии "ВСЕ ВМЕСТЕ" от Киевстара и воспользоваться сниженной стоимостью в течение первых трех месяцев. В тарифах объединены ключевые услуги: фиксированный интернет для дома, мобильная связь и телевидение.

Украинцы смогут платить такие суммы в течение трех акционных месяцев:

  1. ВСЕ ВМЕСТЕ Преимущество – 200 гривен вместо 250 гривен (только для новых абонентов Домашнего Интернета);
  2. ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий – 200 гривен вместо 450 гривен;
  3. ВСЕ ВМЕСТЕ Крутой – 200 гривен вместо 550 гривен.

Что со стоимостью тарифов у других операторов?

  • Vodafone повышает цены на популярные тарифы, средний рост составляет 60 – 80 гривен. Обновления включают больше мобильного интернета, расширение минут для звонков и улучшение роуминговых возможностей в странах ЕС.

  • С 1 января началось обновление пакетов услуг от lifecell под названием 4G IoT с отметками 30, 40, 50, 70 и 140 и IoT Start (Medium и Premium). Пользователи lifecell также могут получить скидку 10% или 15% на мобильные тарифы, заплатив наперед за 6 или 12 месяцев соответственно.