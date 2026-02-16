Укр Рус
16 февраля, 16:10
3

Безумные скидки или месяц бесплатно: как платить меньше за мобильные тарифы

Альбина Ковпак
Основні тези
  • Оператор Киевстар предлагает сниженные тарифы в течение первых нескольких месяцев, включая интернет, мобильную связь и телевидение.
  • Vodafone предлагает тариф "3 в 1", а lifecell позволяет сэкономить до 15% при определенном условии.

Несмотря на значительное подорожание тарифов на мобильный, операторы в Украине позволяют приобрести тариф со скидкой или выгодным акционным предложением. Некоторые из них предлагают даже бесплатное пользование тарифом в течение нескольких месяцев.

Какие акционные тарифы предлагают Киевстар и Vodafone?

Два крупных мобильных оператора предлагают акционные тарифы, пишет 24 Канал.

Киевстар

Пользователи могут оформить один из пакетов серии "ВСЕ ВМЕСТЕ" от Киевстара и воспользоваться сниженной стоимостью в течение первых трех месяцев. В тарифах объединены ключевые услуги: фиксированный интернет для дома, мобильная связь и телевидение.

Украинцы смогут платить такие суммы в течение трех акционных месяцев:

  1. ВСЕ ВМЕСТЕ Преимущество – 200 гривен вместо 250 гривен (только для новых абонентов Домашнего Интернета);
  2. ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий – 200 гривен вместо 450 гривен;
  3. ВСЕ ВМЕСТЕ Крутой – 200 гривен вместо 550 гривен.

Vodafone

Оператор Vodafone также предлагает подключение к тарифам линейки "3 в 1" с возможностью пользоваться связью без абонплаты в течение двух месяцев. Акционное предложение действует до 28 февраля 2026 года.

Нулевая плата распространяется на такие пакеты услуг:

  1. GigaCombo (350 гривен в месяц);
  2. GigaCombo + (400 гривен в месяц);
  3. GigaCombo Pro (425 гривен в месяц);
  4. GigaCombo Pro + (475 гривен в месяц).

Что сделать, чтобы иметь скидку на мобильный тариф от lifecell?

Пользователи популярного мобильного оператора могут оплатить услуги заранее и сэкономить с акцией "Тарифная подписка", сообщили в lifecell.

Украинцы могут заплатить сразу за 6 или 12 пакетов услуг и сэкономить 10% или 15% на мобильной связи.

Например, тариф "Макси" стоит 300 гривен, поэтому за год обслуживания придется заплатить 3 600 гривен (или 1 800 гривен за 6 месяцев). Но с "Тарифной подпиской" оплата составит 1 620 гривен за полгода (-10%) или 3 060 гривен за 12 месяцев (-15%).

