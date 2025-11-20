"Новая почта" повышает тарифы на доставку: как вырастут цены
- С 1 декабря "Новая почта" повысит тарифы на доставку документов и посылок по городу и Украине на 5 – 20 гривен, кроме посылок до 2 килограммов.
- Новые тарифы включают: доставка документов между отделениями локально – 60 гривен, по Украине – 70 гривен; посылки до 10 кг по городу – 100 гривен, по Украине – 120 гривен.
С 1 декабря стоимость доставки на определенные посылки вырастет на 5 – 20 гривен. Это касается доставки документов и других посылок по городу и Украине.
Какие новые тарифы "Новой почты"?
Повышение цен не коснутся посылок до 2 килограммов. Об этом "Новая почта" сообщила в рассылке своим клиентам, пишет 24 Канал.
Однако изменятся цены на доставку документов между отделениями:
- локально – 60 грн (было 65 гривен);
- по Украине – 70 грн (было 65 гривен).
Локальные тарифы (по городу):
- до 2 килограммов – 60 гривен (без изменений);
- до 10 килограммов – 100 гривен (было 90 гривен);
- до 30 килограммов – 160 гривен (было 140 гривен).
Доставка посылок по Украине:
- до 2 килограммов – 80 гривен (без изменений);
- до 10 килограммов – 120 гривен (было 110 гривен);
- до 30 килограммов – 180 гривен (было 160 гривен).
Также за получение документов и посылок в почтомате придется доплатить 10 гривен. Следующие обновления следующие:
- Для посылок более 120 сантиметров или при отсутствии коробки – +100 гривен.
- Для паллетов – 50 – 250 гривен.
- Для шин и дисков – +15 – 50 гривен.
Последние новости "Новой почты"
"Новая почта" тестирует новые модели почтоматов с ячейками для клиентов, включая пластиковые, пенопластовые и кастомные дроп-боксы. Новые почтоматы могут содержать кофемашину и холодильник для снеков, что создает удобные условия для клиентов.
Евгений Тафийчук станет генеральным директором "Новой почты" с 1 января 2026 года, сменив Александра Бульбу. Тафийчук начал работать в "Новой почте" грузчиком в 2012 году и постепенно поднялся до должности операционного директора, значительно расширив сеть и улучшив скорость доставки.
В прошлом году "Новая Почта" усовершенствовала почтоматы с возможностью работать до 16 часов без зарядки благодаря солнечным панелям и аккумулятору. Новое поколение почтоматов оборудовано зарядными устройствами для 12 телефонов, раздают Wi-Fi и имеет антивандальную защиту.