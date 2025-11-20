"Новая почта" повышает тарифы на доставку: как вырастут цены

С 1 декабря стоимость доставки на определенные посылки вырастет на 5 – 20 гривен. Это касается доставки документов и других посылок по городу и Украине.

Какие новые тарифы "Новой почты"? Повышение цен не коснутся посылок до 2 килограммов. Об этом "Новая почта" сообщила в рассылке своим клиентам, пишет 24 Канал. Смотрите также Украинцам помогут оформить "зимнюю тысячу" через Укрпочту: кто может воспользоваться услугой Однако изменятся цены на доставку документов между отделениями: локально – 60 грн (было 65 гривен);

по Украине – 70 грн (было 65 гривен). Локальные тарифы (по городу): до 2 килограммов – 60 гривен (без изменений);

до 10 килограммов – 100 гривен (было 90 гривен);

до 30 килограммов – 160 гривен (было 140 гривен). Доставка посылок по Украине: до 2 килограммов – 80 гривен (без изменений);

до 10 килограммов – 120 гривен (было 110 гривен);

до 30 килограммов – 180 гривен (было 160 гривен). Также за получение документов и посылок в почтомате придется доплатить 10 гривен. Следующие обновления следующие: Для посылок более 120 сантиметров или при отсутствии коробки – +100 гривен.

Для паллетов – 50 – 250 гривен.

Для шин и дисков – +15 – 50 гривен. Последние новости "Новой почты" "Новая почта" тестирует новые модели почтоматов с ячейками для клиентов, включая пластиковые, пенопластовые и кастомные дроп-боксы. Новые почтоматы могут содержать кофемашину и холодильник для снеков, что создает удобные условия для клиентов.

Евгений Тафийчук станет генеральным директором "Новой почты" с 1 января 2026 года, сменив Александра Бульбу. Тафийчук начал работать в "Новой почте" грузчиком в 2012 году и постепенно поднялся до должности операционного директора, значительно расширив сеть и улучшив скорость доставки.

В прошлом году "Новая Почта" усовершенствовала почтоматы с возможностью работать до 16 часов без зарядки благодаря солнечным панелям и аккумулятору. Новое поколение почтоматов оборудовано зарядными устройствами для 12 телефонов, раздают Wi-Fi и имеет антивандальную защиту.