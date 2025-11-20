"Нова пошта" підвищує тарифи на доставку: як зростуть ціни

З 1 грудня вартість доставки на певні посилки зросте на 5 – 20 гривень. Це стосується доставки документів та інших посилок по місту та Україні.

Які нові тарифи "Нової пошти"? Підвищення цін не торкнуться посилок до 2 кілограмів. Про це "Нова пошта" повідомила у розсилці своїм клієнтам, пише 24 Канал. Дивіться також Українцям допоможуть оформити "зимову тисячу" через Укрпошту: хто може скористатися послугою Проте зміняться ціни на доставку документів між відділеннями: локально – 60 грн (було 65 гривень);

по Україні – 70 грн (було 65 гривень). Локальні тарифи (по місту): до 2 кілограмів – 60 гривень (без змін);

до 10 кілограмів – 100 гривень (було 90 гривень);

до 30 кілограмів – 160 гривень (було 140 гривень). Доставка посилок по Україні: до 2 кілограмів – 80 гривень (без змін);

до 10 кілограмів – 120 гривень (було 110 гривень);

до 30 кілограмів – 180 гривень (було 160 гривень). Також за отримання документів та посилок у поштоматі доведеться доплатити 10 гривень. Наступні оновлення такі: Для посилок понад 120 сантиметрів або за відсутності коробки – +100 гривень.

Для палетів – 50 – 250 гривень.

Для шин та дисків – +15 – 50 гривень. Останні новини "Нової пошти" "Нова пошта" тестує нові моделі поштоматів з осередками для клієнтів, включаючи пластикові, пінопластові та кастомні дроп-бокси. Нові поштомати можуть містити кавомашину та холодильник для снеків, що створює зручні умови для клієнтів.

Євген Тафійчук стане генеральним директором "Нової пошти" з 1 січня 2026 року, змінивши Олександра Бульбу. Тафійчук почав працювати у "Новій пошті" вантажником у 2012 році і поступово піднявся до посади операційного директора, значно розширивши мережу та покращивши швидкість доставки.

Торік "Нова Пошта" вдосконалила поштомати з можливістю працювати до 16 годин без зарядки завдяки сонячним панелям та акумулятору. Нове покоління поштоматів обладнане зарядними пристроями для 12 телефонів, роздають Wi-Fi та має антивандальний захист.