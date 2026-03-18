Бизнес просит не повышать тарифы Укрзализныци: есть риск, что будет кризис

Украинский бизнес просит власть не поднимать тарифы на грузовые перевозки по железной дороге в 2026 году. Предприниматели предупреждают: это может больно ударить по экономике.

Почему бизнес просит не поднимать тарифы УЗ?

Федерация работодателей транспорта Украины (ФРТУ) считает, что из-за войны инфраструктура пострадала, а объемы перевозок упали почти вдвое, поэтому повышение цен только ухудшит ситуацию, пишет УНИАН.

Смотрите также Укрзализныця приостановила прямые скоростные поезда в Харьков: какая причина

При этом само грузовое направление остается прибыльным и ежегодно приносит около 20 миллиардов гривен. Основная "дыра" – в пассажирских перевозках, которые стабильно генерируют убытки.

В 2024 году они достигли примерно 18 миллиардов гривен;

В 2025 – уже 22 миллиарда;

А в этом году могут перевалить за 25 миллиардов гривен.

Фактически эти потери перекрывают за счет бизнеса – через тарифы на грузовые перевозки. Но такая схема, по словам экспертов, не работает и давно требует изменений. В Европе, например, подобные социальные перевозки компенсирует государство.

Есть и другая проблема: риски для экономики. Грузопоток уже просел почти на 50%, и новое повышение тарифов может еще больше "отпугнуть" бизнес. Даже сама железная дорога признает: если поднять цены на 20%, объемы перевозок могут упасть почти на столько же.

Отдельно обращают внимание на внутренние проблемы: часть инфраструктуры фактически не используется, производительность труда упала, а расходы не оптимизированы. Например, более половины путей генерирует убытки.

Продолжение политики "повышение тарифов вместо реформ" создает замкнутый круг: потеря грузов – падение доходов – новое повышение тарифов – дальнейшее сокращение перевозок. Вместо этого предлагаем ввести мораторий на повышение грузовых тарифов до завершения военного положения, обеспечить полное бюджетное финансирование пассажирских перевозок,

– отметили в ФРТУ.

Как Укрзализныця обновляет цены на билеты и другие услуги?