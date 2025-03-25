Ранее принадлежал россиянам: АРМА определило управляющего для ТЦ "Флагман" в Ивано-Франковске

Консорциум "Управляющая компания КАМпаритет" стал победителем конкурса на управление торговым центром "Флагман" в Ивано-Франковске. Ранее этот актив принадлежал компании, подконтрольной россиянам, но был передан в управление Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) по решению суда.

Сколько средств получит бюджет

Управляющего определили через тендерную процедуру в Prozorro, говорится в сообщении АРМА, информирует 24 Канал. Согласно условиям договора, 75% доходов от управления торговым центром будут направлены в госбюджет.

Смотрите также Деньги Фридмана и Авена: АРМА списало 137 миллионов гривен на восстановление Украины

Кроме этого, независимо от финансовых показателей, компания-управитель обязана ежемесячно платить гарантированный платеж в размере 630,7 тысяч гривен (без НДС).

Кто будет управлять ТЦ "Флагман"

Управляющая компания КАМпаритет зарегистрирована в мае 2024 года и специализируется на управлении недвижимостью. Ее конечными бенефициарами являются Юрий Тарасенко и Вадим Петрекуци.

Это не первый объект, который передан под управление этой компании. В марте 2025 года АРМА также определило ее управляющим Дома профсоюзов в Киеве на Майдане Независимости.

Справочно. Конкурс на управляющего ТЦ "Флагман" был объявлен в конце февраля 2025 года, а победитель определен по открытой процедуре.