Производитель кофе Tchibo избавился от российского бизнеса

Международные компании продолжают массово продавать свои активы и полностью выходить из российского рынка. На этот раз избавился от бизнеса в стране-агрессоре известный производитель кофе Tchibo.

Немецкая компания, четвертая в мире по объемам производства кофе, перестала владеть обществом с ограниченной ответственностью "Чибо СНГ" в июле. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 канал.

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Окончательный выход из россии компании Tchibo

По данным из российских государственных реестров, ООО "Чибо СНГ" теперь принадлежит гендиректору зарегистрированного в Москве ООО "МВК" Михаилу Ковалевскому. Немецкая компания продала ему свои активы в июле.

По информации российских СМИ, до конца 2022 года за новым владельцем закрепляются права на использование брендов Tchibo и Davidoff, впрочем, с нового года компания должна начать поставку кофе под новым брендом. Вероятно, товар будет продаваться в россии под торговой маркой Gold.

Что известно о немецком Tchibo Компания принадлежит семье немецких предпринимателей Герц и называет себя крупнейшим поставщиком обжаренного кофе в Германии, Австрии, Чехии и Венгрии. Оборот компании в 2020 году составил 3,13 миллиарда евро. Компания принадлежит семье немецких предпринимателей Герц и называет себя крупнейшим поставщиком обжаренного кофе в Германии, Австрии, Чехии и Венгрии. Оборот компании в 2020 году составил 3,13 миллиарда евро.

Бизнес немецкой компании в россии, а именно "Чибо СНГ", производил кофе по контракту на фабрике "Гранд-НН" в Нижегородской области и импортировал часть продукции с иностранных площадок Tchibo GmbH. По отчетности, более 70% российского бизнеса в 2020 году обеспечили продажу продукции местного производства. В прошлом году выручка "Чибо СНГ" составила 3,18 миллиарда рублей и тогда бренд, по оценкам СМИ, занимал около 2,6% российского кофейного рынка.

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Напомним, что по оценкам Йельского университета, с начала полномасштабного вторжения россии в Украину уже более тысячи иностранных компаний объявили о намерении выйти из страны-агрессора или максимально ограничить там свою деятельность.

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