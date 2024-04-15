"Это миф": топ-менеджер Amazon рассказал, действительно ли технологии забирают рабочие места

Мир прямо сейчас совершает просто сумасшедший технологический скачок. Скептики считают, что вследствие этого произойдет сокращение рабочих мест, но на практике все работает далеко не так.

Как технологии влияют на рабочие места

Стефано Ла Ровере, один из топ-менеджеров гиганта Amazon, рассказал, что мнение о том, что технологии сокращают количество рабочих мест, является ошибочным. Речь может идти о необходимости в переквалификации, однако в современных условиях постоянно учиться и развиваться – это вполне нормально.

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Ла Ровере непосредственно отвечает за робототехнику, мехатронику и экологическую упаковку, поэтому находится в ситуации и может оценить динамику.

То, что технологии и роботы уничтожают рабочие места, - это миф. Они просто освобождают человеческий потенциал, перебирая на себя тяжелую и рутинную работу. Благодаря этому у работников появляется возможность развиваться и расти по карьерной лестнице,

– подчеркнул он.

Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karoq легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…

Поднятие грузов, упаковка, тяжелый физический труд – в Amazon эти функции передали робототехнике. Работникам дали более интересную и квалифицированную работу, условия труда стали безопаснее, а процессы – эффективнее. Ла Ровере утверждает, что только в европейской части Amazon удалось улучшить условия работы для 50 тысяч работников.

В последние годы технологии создали внутри компании 700 новых категорий рабочих мест. В целом мнение Ла Ровере разделяют многие менеджеры, а Билл Гейтс мечтает, что инновации позволят людям работать только 3 дня в неделю.