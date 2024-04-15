Як технології впливають на робочі місця

Стефано Ла Ровере, один із топменеджерів гіганта Amazon, розповів, що думка про те, що технології скорочують кількість робочих місць, є хибною. Мова може йти про потребу у перекваліфікації, однак у сучасних умовах постійно вчитися та розвиватися – це цілком нормально.

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Ла Ровере безпосередньо відповідає за робототехніку, мехатроніку та екологічне пакування, тому перебуває у ситуації та може оцінити динаміку.

Те, що технології та роботи знищують робочі місця, — це міф. Вони просто звільняють людський потенціал, перебираючи на себе важку та рутинну роботу. Завдяки цьому у працівників з'являється можливість розвиватися та зростати по кар'єрній драбині,

– наголосив він.

Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karoq легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…

Підняття вантажів, пакування, важка фізична праця – в Amazon ці функції передали робототехніці. Працівникам дали більш цікаву та кваліфіковану роботу, умови праці стали безпечніші, а процеси – ефективніші. Ла Ровере стверджує, що лише в європейській частині Amazon вдалося покращити умови роботи для 50 тисяч працівників.

Впродовж останніх років технології створили всередині компанії 700 нових категорій робочих місць. Загалом думку Ла Ровере поділяють багато менеджерів, а Білл Гейтс мріє, що інновації дозволять людям працювати лише 3 дні на тиждень.